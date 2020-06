Por qué Pati Chapoy se negó a entrevistar a Karla Panini y Américo Garza

Pati Chapoy pudo haber tenido la exclusiva de la entrevista con Karla Panini y Américo Garza (IG: ventaneandouno / malinfluencersmx)

Aunque el periodista Gustavo Adolfo Infante se llevó la exclusiva de la entrevista con Karla Panini y Américo Garza, al parecer él no fue la primera opción de la pareja, sino Pati Chapoy, la titular de Ventaneando.

Este lunes en De Primera Mano se presentó parte de la entrevista con la polémica pareja y Gustavo Adolfo aseguró que ellos lo eligieron y buscaron para que los entrevistara, algo que quizás ningún otro medio pueda hacer.

Sin embargo, el mismo día en Ventaneando se reveló otra cara de la historia.

Durante la transmisión de Ventaneando, y tras presentar una entrevista con “La Parcera” (mujer que ha hecho explosivas declaraciones sobre Panini y Garza), Rosario Murrieta -la jefa de información del programa, aseguró que fue a Pati Chapoy a quien primero le ofrecieron la entrevista, pero ella se negó a hacerla.

Chapoy prefirió no viajar a Monterrey (Foto: YouTube)

“En una primera oportunidad te ofrecieron la entrevista a ti”, le dijo Rosario Murrieta a Chapoy.

Según la jefa de información del programa de TV Azteca, la razón por la que Pati decidió no hacer la entrevista fue porque Panini y Garza querían que ella viajara a Monterrey y además hacer una conversación “a modo”.

Por cuestiones de seguridad ante la pandemia de COVID-19, Chapoy prefirió no viajar (de hecho, ha permanecido en cuarentena en su casa, desde donde transmite para Ventaneando).

Murrieta además dijo que a Panini y Garza no les gustó la entrevista que les hizo Gustavo Adolfo Infante.

Recientemente hemos recibido también noticias de que querían que nos entrevistáramos con ellos porque otra entrevista que dieron a otro programa no los había dejado satisfechos porque no les habían preguntando lo que ellos querían

Rosario Murrieta comentó que a Panini y Garza les gustan las entrevistas a modo (IG:ventaneandouno)

Murrieta mostró su desacuerdo con ellos, pues comentó que sus entrevistas “siempre han sido a modo, acomodadas a sus intereses”, y aseguró que en Ventaneado seguirán hablando de la pareja.

“Hay mucho más para comentar”, aseguró Chapoy.

La entrevista con Gustavo Adolfo

El periodista sí accedió a viajar a Monterrey hace unos días y platicó con la pareja sobre el conflicto con Karla Luna y por qué Américo Garza no permite que las hijas de la fallecida Lavandera convivan con su familia materna.

Según el periodista, la entrevista estuvo en riesgo de no realizarse debido a algunas condiciones que le ponía la pareja, como un cambio de horario y el que la charla fuera grabada con cámaras de ellos y no de la cadena para la que trabaja Infante.

Gustavo Adolfo Infante sí viajó a Monterrey para entrevistar a la polémica pareja (Foto: Twitter@deprimeramano)

Finalmente lograron llegar a un acuerdo para realizar la conversación, en la que Panini fue clara al mencionar que ella no tiene por qué dar explicaciones de su vida privada al público y que en su momento habló del tema con Luna.

“Tengo una familia que también tengo que respetar, es un tema que ya dejé pasar, no quiero volver a revivirlo porque no voy a hablar de algo que ya sucedió, y a quien tenía que rendirle cuentas lo hice en su momento. Ya cerré esa carpeta en mi vida, es parte de mi pasado, es algo que no voy a exponer ante nadie”, aseguró.

“ No hago esta entrevista para que alguien me crea, ya no me importa si creen que soy buena o mala, eso ya pasó a segundo término en mi vida. Yo sé cómo pasaron las cosas, la persona con la que yo hablé se enteró cómo pasaron las cosas y yo no tengo que darle explicación a nadie, ni a un país”, añadió Panini.

