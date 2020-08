“Todo bien, mi gente”: José Manuel Figueroa reapareció tras ataque contra su supuesta casa en Cuernavaca

José Manuel Figueroa agradeció las muestras de cariño de su público (IG: josemanfigueroa)

El cantante José Manuel Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastian, repareció en redes sociales luego de que el domingo se reportara un ataque contra una casa en Cuernavaca que supuestamente es de su propiedad.

José Manuel subió una nueva foto a su cuenta de Instagram y escribió un mensaje en el que agradecía las muestras de cariño del público.

“Todo bien mi gente, trabajando mucho en los últimos detalles de mi disco, gracias a todos por su cariño y por preocuparse por mi bienestar, los amo hoy y siempre #figo” , señaló.

José Manuel rompió así el silencio que había guardado luego de reportarse el ataque en la capital de Morelos.

Así reapareció José Manuel en redes

Según información del Diario de Morelos, los hechos ocurrieron cerca de las 15 horas en la calle Mesalina, de la colonia Delicias, cuando un grupo armado irrumpió en el lugar y comenzó a disparar contra el inmueble.

El sonido de los disparos alarmó a los vecinos, que llamaron a la policía.

La zona fue cercada por elementos de la Fiscalía de Morelos, que hallaron ocho casquillos en la calle (al parecer calibre 45).

"Venga la alegría" también reportó el ataque

No hubo lesionados y tampoco detenidos, porque los agresores huyeron del lugar.

Cipriano Sotelo, abogado de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, habló para el programa Ventaneando sobre el asunto y explicó: “Esta propiedad no forma parte de los bienes de la sucesión, de hecho, no sé a quién pertenezca, si a Juan Sebastián o a José Manuel”.

Sotelo dijo que en cuanto supo del ataque llamó a José Manuel Figueroa para saber cómo se encontraba.

Según el abogado, José Manuel se mostró sorprendido ante la noticia, pues desconocía el hecho.

“Está bien, está fuera de Cuernavaca, ya no abundamos sobre el tema, no le pregunté de quién es (la casa) o si quería que denunciáramos... en un acto de solidaridad solamente quise saber cómo estaba físicamente”, añadió.

Figueroa no ha confirmado que el inmueble sea suyo (IG_ josemanfigueroa)

El abogado detalló que aun cuando se trató de un ataque con arma de fuego, no se sigue de oficio. “Es de oficio si hubiera alguna persona fallecida, pero si solamente son daños a la propiedad no se sigue de oficio, tiene que haber una querella y tiene que hacerlo el propietario para que la fiscalía pueda proceder”.

Al parecer, la llamada entre el abogado y José Manuel fue breve, pues no hablaron de presentar la querella, aunque sí dejó claro que aun cuando está a cargo de la sucesión de Joan Sebastian ni siquiera conoce físicamente la propiedad que fue atacada. “Aunque está Cuernavaca, no sé a quién de ellos (los herederos) pudiera pertenecer”.

José Manuel Figueroa, por su parte, no hizo mayor comentario más que la publicación en su cuenta de Instagram para dejar saber a sus seguidores que se encuentra bien. No aclaró si la propiedad atacada es de él o no y, en caso de que fuera suya, si tomará alguna medida legal o de protección.

Un percance

A inicios de este año José Manuel había dado de qué hablar luego de sufrir un percance durante un show en el Estado de México, cuando se cayó del caballo.

Sufrió un percance a caballo hace unos meses (Foto; Instagram / @jmfigueroa_mx)

“Algunas personas han responsabilizado a la pirotecnia y no, yo tengo a los caballos preparados para eso y saben qué hacer con la pirotecnia, honestamente yo no trabajé mucho con ellos antes del espectáculo, por lo que estaban tiesos porque estaba frio”, comentó a través de un Facebook Live.

“A la hora de entrar al redondel y francamente por el desgaste se rompió la montura, evidentemente siempre se les da mantenimiento, porque el caballo suda y ese sudor es corrosivo para la piel de la silla, que va pegada a su cuerpo. Así fue como se dio el accidente”, detalló.

