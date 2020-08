Kevin McHale estuvo a punto de ser la siguiente víctima de “la maldición Glee”

El actor se mostró muy conmovido cuando se confirmó que el cuerpo hallado en el Lago Piru correspondía a Naya Rivera (Foto: Twitter@eyeandtear)

Una teoría ha surgido en el mundo del entretenimiento luego de distintas tragedias vinculadas al elenco de la serie Glee, desafortunados sucesos entre los cuales se muestran rencillas, accidentes e incluso muertes.

El público le ha otorgado el estatus de “leyenda negra”, mientras que los más dramáticos le han llamado incluso “la maldición Glee”.

Esta teoría incluye las trágicas muertes de algunos de los protagonistas de la serie musical, como Naya Rivera, quien falleció a principios de julio en un accidente mientras navegaba en un bote por el Lago Piru de California; Cory Monteith, quien hace siete años fue encontrado sin vida derivado de una sobredosis de alcohol y heroína; y también el caso de Mark Salling, quien se quitó la vida en 2018 tras ser declarado culpable de varios cargos por posesión de pornografía infantil.

Además de estas tragedias que cobraron la vida de tres personas, se suman también problemas personales y profesionales entre otros integrantes del elenco, como Lea Michele, cuya fama hasta la fecha no ha vuelto a alcanzar los grandes niveles de aceptación como en los años en que se transmitió el serial, de 2009 a 2015.

Esta vez, un hecho aleatorio vinculado con el elenco pudo haberse sumado a esta sucesión de eventos trágicos, pues el actor Kevin McHale fue el protagonista de una situación que afortunadamente quedó sólo en una anédota. Quien interpretó a “Artie” en la serie, el chico nerd de la high school, parecía haberse convertido en la siguiente víctima de “la maldición”, cuando su novio, el también actor Austin McKenzie se enfermó recientemente por motivos desconocidos y aparentemente inexplicables.

McHale se define a si mismo como un “hipocondriaco de toda la vida”, por lo que en algún momento pensó que su pareja podría haber contraído el coronavirus; no obstante y para su tranquilidad, la causa de los malestares de Austin era otra, según lo reveló en su cuenta de Twitter.

“¿Alguna vez has cocinado poco las salchichas de pollo (sin querer) y se las has servido a tu novio y él se ha puesto muy, muy malo y has pensado que era el COVID y te has hecho las pruebas dos veces, pero no, resulta que sólo era salmonela? Debería romper conmigo. Yo lo haría”, escribió irónicamente el actor al confesar que un descuido en la cocina causó un susto a la pareja.

Pese al miedo y a las pruebas realizadas, Austin optó verle el lado positivo a la situación afrontándola con buen humor, pues el joven reaccionó al tuit del actor compartiendo una captura de pantalla de una búsqueda en Google “Cómo vengarte de tu marido”, y escribió al pie de la imagen “Aquí, con una lectura ligera”.

Y para olvidarse del drama y continuar con el tono juguetón, Austin le dejó claro a Kevin que, a pesar de haber estado recuperándose de su infección, ahora que volvió a Twitter pudo ver un mensaje del actor acerca de Harry Styles, en el que afirmaba que podía “tocarle” a él cuando quisiera.

“Me fui de Twitter hace años. Ahora he vuelto para controlar al salido de mi novio, Kevin Mchale, que hace cinco días hizo que contrajera salmonela ‘por accidente’”, es el texto con el que Austin actualizó la biografía de su perfil.

