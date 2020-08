Irene Rosales asegura que la relación entre Isa Pantoja y Anabel Pantoja está bien

02/07/2020 Irene Rosales en el plató de 'GH VIP' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 2 (CHANCE)



Hoy es el cumpleaños de Isabel Pantoja y lo cierto es que la tonadillera no puede estar más orgullosa de tener a toda su familia en Cantora. La cantante ha estado estos días rodeada de sus hijos y de su sobrina Anabel Pantoja y es que por fin podemos decir que la paz reina entre los miembros del clan Pantoja. Fue Kiko Rivera quien subió la fotografía de todos ellos en Cantora, pero faltaba su mujer, Irene Rosales, que no podía acudir porque este sábado tenía que colaborar en Viva la vida.



Tras su jornada de trabajo, Irene Rosales salía de las inmediaciones de Mediaset para poner rumbo a Sevilla y así poder estar hoy en Cantora celebrando el cumpleaños de la reina de la copla.



Cuando la preguntamos por cómo será el cumpleaños de Isabel Pantoja, la mujer de Kiko Rivera nos confiesa que: "Un cumpleaños como el de todos los que han cumplido este año". Y es que no hay mejor regalo para la tonadillera que ver a sus hijos más unidos que nunca: "Juntos, que eso es lo que importa". En cuanto cómo se encuentra la relación entre Isa Pantoja y su prima Anabel, Irene aseguró que: "Todo bien".