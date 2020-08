“No me vas a venir a enseñar”: Inés Sainz recordó el día que José Ramón Fernández juró que su programa nunca saldría al aire

Fotografía: Archivo Infobae

El deporte siempre fue el “gran acompañante” de Inés Sainz, ya que su vida siempre estuvo relacionada con el fútbol, el voleibol y taekwondo, deporte con el que logró cinta negra durante su juventud.

Ya cuando entró a la carrera empezó a descubrir su gusto por el periodismo deportivo y los medios de comunicación. Ella, egresada de Leyes por la Universidad del Valle de México y con maestrías en Derecho Fiscal y Administración de Negocios y Fútbol, comenzó a cuestionar la falta de participación femenina en los medios deportivos.

La preparación e ideales de Inés Sainz la llevaron a pisar las instalaciones de TV Azteca, televisora que en su momento tenía en su barra de contenido “Los Protagonistas”, uno de los programas deportivos más populares de la época, protagonizado por icónicos comentaristas como José Ramón Fernández, Emilio Fernando Alonso y David Medrano.

Sainz, quien actualmente es una de las periodistas deportivas más importantes del país, siempre combatió con los estereotipos y comportamientos machistas que imperaban en el periodismo deportivo, rama que históricamente fue dominada por hombres.

Su profesionalismo y trabajo la convirtieron en conductora y productora de Impacto Deportivo (anteriormente conocido como DxTips) en Televisión Azteca. La periodista mexicana se colocó entre las mejores de México, entre sus entrevistas se puede destacar a grandes personalidades del deporte como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane y Gennaro Gattuso.

Sin embargo, no siempre fue así, la carrera profesional de Inés tuvo que enfrentar grandes obstáculos antes de codearse con la élite mundial del deporte. De hecho, en el canal de Youtube de Javier Alarcón, otro comentarista deportivo, decidió contar uno de los episodios más complicados que le ha tocado vivir.

La reportera deportiva se sinceró y describió la escena que vivió con José Ramón Fernández, quien fungió como su jefe durante algunos años. Ella señala que “Joserra” tuvo una reacción brusca y altanera luego de que ella le mostrara un demo con una entrevista a Luis Figo, esto con el objetivo de que Fernández aprobara su nuevo programa de televisión.

“Tuvo una reacción muy contraria a lo que yo esperaba. Él se enojó, agarró los contratos, los aventó sobre la mesa y me dijo que yo no le iba a venir a enseñar como se hacía la televisión, que no tenía la autorización de hacer estas cosas y que nunca saldría al aire”, declaró Sainz en el programa de Alarcón.

Cabe señalar que ella misma gestionó su proyecto de DxTips y logró que varios patrocinadores en México la respaldaran, sin embargo, en ese momento todavía no tenía un demo que presentar.

Junto a su esposo, el productor de televisión Héctor Pérez Rojano, gestionaron un viaje a Europa para conseguir las entrevistas con las figuras más importantes del momento, esto debido a que a través de correos electrónicos siempre recibió una respuesta negativa.

Ya en Madrid, su primera escala para las entrevistas, se enteró que el conjunto Merengue se había ido a una mini temporada a Austria. Ella sin dudarlo se fue a ese país y se hospedó en el hotel donde estaban los jugadores. Al final, su habilidad reporteril la hizo conseguir entrevistas con figuras como Luis Figo, Roberto Carlos, Paolo Maldini y Clarence Seedorf.

ESPALDARAZO DE SALINAS PLIEGO

Regresó a México con ocho entrevistas de “alta calidad”, pero como ya se dijo, la respuesta de “Los Protagonistas” fue negativa para Sainz. Si bien su primera opción fue frustrante, su esposo le recomendó hablar con Ricardo Salinas Pliego para tratar de abrirse puertas en la televisión.

Los contratos comerciales que ya tenía jugaron a su favor para que el presidente de Grupo Salinas le diera la aprobación al programa. Desde entonces, Inés Sainz se ha convertido en un referente en el periodismo deportivo con coberturas en Mundiales, Super Bowl y Juegos Olímpicos.

“Cuando lo ve Ricardo me dice ‘¿cómo se llama tu programa?’, le respondí ‘DxTips’, habla por teléfono y dice: ‘a partir de este domingo, a las 11:30 de la mañana, sale el programa de ‘DxTips’ y José Ramón no lo puede tocar”, declaró la reportera.

Inés reconoce que no esperaba ese comportamiento de “Joserra”, pero que ahora tiene una buena relación con él y que ya pudieron limar los problemas que hubo en algún momento.

Al ser cuestionada sobre el machismo en el mundo deportivo, Inés Sainz confesó que la “credibilidad” la hizo abrir varias puertas. Nunca le preocuparon los estigmas, ella quería darse a conocer frente a una audiencia que no estaba acostumbrada a ver mujeres conduciendo un programa de deportes.

“Hay un lugar ahí para las mujeres que nadie ha ocupado y que no le voy a quitar a nadie, no venía a quitarle el trabajo a nadie, al contrario, quería hacer un nuevo espacio para las mujeres que están luchando por los espacios y para que sus voces se logren visibilizar”, concluyó Sainz.

LA ¿PRESENCIA? DE LAS MUJERES EN LOS DEPORTES

Desde los inicios de la era moderna, la inclusión de las mujeres en el mundo deportivo siempre se ha situado un paso atrás del desarrollo varonil.

El acceso limitado de las mujeres al deporte se fundamenta en tres generalidades derivadas de la consideración del deporte como un espacio masculino, según lo explica la maestra en Ciencias de la Comunicación Claudia Ivette Pedraza Bucio en su artículo titulado “Mujeres en el periodismo deportivo: reflexiones para comprender la transgresión desde la práctica discursiva de las reporteras de deportes”.

Las principales razones son: 1) que la actividad física masculiniza a las mujeres 2) que la práctica es peligrosa para la salud de las mismas 3) que las mujeres que no tienen interés por la práctica deportiva.

Pedraza Burcio explica que, al estar asociadas a ciertas cualidades y valores, la educación deportiva de las mujeres se ha limitado a prácticas más estáticas, con contacto físico restringido y sin el componente de agresividad.

“El que haya más noticias sobre mujeres o presencia femenina en la selección informativa no significa necesariamente que la perspectiva o discurso que se utilice para narrar tales presencias haya modificado el dominante discurso andrógino culturalmente arraigado, ni siquiera en los casos en los que las redactoras narradoras sean ellas mismas mujeres”, señala José Luis Dader, doctor en Ciencias de la Información y especialista en Comunicación Política y Periodismo.

