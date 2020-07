Periodismo deportivo con perspectiva de género y el largo camino que le falta por recorrer

Para Olga Trujillo, la cobertura debería ser pareja, contando los triunfos, así como los errores de la rama femenil y varonil (Foto: Cuartoscuro)

En una ocasión, Olga Trujillo habló con Anna Peniche, directora jurídica de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en el podcast “Burn it all down”. La abogada le comentó que le gustaría que los medios hablaran de las jugadoras como mujeres empoderadas, no como víctimas.

“Pero la realidad es otra, todos lo sabemos. Lo que no se dice en los medios tiene que ver con cuestiones de carencia, de roces entre las mismas jugadoras, cuestiones de alcoholismo, de salud mental”, comentó la ahora editora del medio especializado Diosas Olímpicas.

Comparación de las portadas después de la llegada Javier Hernández y Kenti Robles al Real Madrid (Foto: Especial)

La cobertura periodística sobre el deporte femenil contrasta con la del varonil. Un ejemplo es la portada del periódico Récord del 1 de septiembre de 2014 y la del 14 julio de 2020. En la primera se anuncia la llegada de Javier “Chicharito” Hernández a Real Madrid, mientras que la segunda no tiene ni una mención del fichaje de Kenti Robles con el mismo equipo.

Para Trujillo, la cobertura debería ser pareja, contando los triunfos y errores de ambas ramas. “Es como si fuera un jugador. Nos decía mi entrenador de basquetbol: ‘¿Vas a botar la pelota sólo con la derecha?, entonces sólo eres media jugadora’. Así los periodistas, somos hombres, mujeres y todes tenemos que aprender a acoplar lo que importa en esta construcción social”, explicó.

“El camino es aún muy largo”

“Mujeres que abren caminos” es el lema de Diosas Olímpicas (Foto: Twitter/ @diosasolimpicas)

“Mujeres que abren caminos” es el lema de Diosas Olímpicas. Así lo dice la carta de presentación que, cuenta Olga, debe actualizar. Sin embargo, pasan los años y el objetivo sigue siendo el mismo: darle visibilidad a las deportistas.

“Diosas Olímpicas para mí nació como una forma de expresión de mí misma, una forma de buscar mi propia voz”, recordó la editora. Ya había probado el periodismo deportivo en Récord, donde se dió cuenta de las diferencias que se hacían por ser hombre o mujer.

“De hecho, en Récord recibí algunos comentarios sobre por qué yo, que era mujer, no podía sacarle provecho a eso para sacarle más notas a los futbolistas, lo cual, me habla mucho de cómo nos utilizan a las mujeres o cómo se nos ve en el periodismo deportivo”, lamentó.

Olga Trujillo, editora de Diosas Olímpicas (Foto: Twitter @depormedias)

Gustosa de las analogías, comentó: “Llegué como una exploradora a la selva con un cuchillito queriendo abrir camino de algo que no existía”. La comunicadora juntó sus conocimientos aprendidos en la UNAM, sus años como basquetbolista y su experiencia en el periodismo.

“Decía: ‘Realmente me apasiona esto’. Ahora entiendo que lo que me apasionaba era ver cómo todas estas mujeres trascendían a través del juego, cómo todas se liberaban de ciertas cargas o de sus pasados. Ahora que lo veo a la distancia, yo las veía a ellas como un espejo, yo podía ver lo que ellas quería decir a través de su juego”, comentó.

Pasan los años y el objetivo de Diosas Olímpicas sigue siendo el mismo: darle visibilidad a las deportistas (Foto: Cuartoscuro)

En estos ocho años el camino no ha sido fácil. Armar la primera página en un wordpress, conseguir seguidores, buscar contactos y apoyarse en colaboradoras, ha sido parte del camino de ser emprendedora.

“Muchas veces me quería bajar del barco. Hoy me da mucho gusto ver que resueno con muchas mujeres o que resuenan conmigo porque nos interesa, nos gusta, nos importa que se haga justicia para las mujeres”, apuntó.

Al final de cuentas, como dice el final de la carta de Diosas Olímpicas, “el camino es aún muy largo y este es sólo el inicio”.

Un pequeño gran cambio

Al periodismo mexicano aún le falta camino por recorrer (Foto: Daniel Becerril/ Reuters)

Olga, además de gestionar sus proyectos periodísticos, da cursos de perspectiva de género. Junto a Claudia Pedraza, dio un taller en el suplemento deportivo Cancha del periódico Reforma.

Después de la charla, el editor del medio le dijo: “Oye, con todo respeto, quisiera saber qué piensas de la nota interna, de cómo está escrita. También recibí los comentarios y me gustaría que me mandaras el manual de lenguaje inclusivo”.

“Para mí eso fue como un paso hacia adelante, de cómo podemos empezar a abrir mentes para entender un poco más las razones de que el periodismo de deportes tenga perspectiva de género. Fue muy interesante, todavía incluso por ahí me llegaron correos para que enviara el manual y yo con todo gusto”, recordó.

Olga Trujillo, además de gestionar sus proyectos periodísticos, da cursos de perspectiva de género (Foto: Twitter @depormedias)

De hecho, para Adrianelly Hernández, periodista de Diosas Olímpicas, tomar estos cursos es el comienzo del cambio. “Hay que hacer énfasis en esta necesidad de que todos los medios de comunicación deberían capacitarse en materia de género”, aseveró.

“Entendemos que no va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero poco a poco vamos a ir viendo menos portadas como la de Kenti, ahí en una sección muy pequeña. Entonces nosotros los invitamos a eso, a que tomen capacitaciones”, añadió.

“El tema de las mujeres en el deporte era muy difícil. Créeme, siento que hasta ha tomado relevancia. Antes había una nota y sólo la leía mi familia y, ahora haciendo grupo, hay a gente que quiere empujar un tema que es muy muy importante”, finalizó Olga.

Esta es la tercera entrega de la entrevista. No te pierdas las primeras dos. Una trató sobre la desigualdad en el fútbol femenil (dale click a este enlace) y la otra sobre la violencia de género (dale click a este enlace).

