La hija de Julio César Chávez debutará en televisión

Nicole Chávez debutará como actriz en una telenovela de Juan Osorio (Foto: Instagram@nicolechavez98)

Nicole Chávez, hija del famoso boxeador mexicano Julio César Chávez, decidió crear su propio camino. En vez de enfocarse en los deportes, ella optó por hacer una carrera en la actuación.

Hace más de un año la futura intérprete le confesó al diario Excélsior que solamente había tomado dos clases de box en su vida. Pero lo que más le llamó la atención fue la danza y era lo que había hecho toda su vida.

Ahora parece ser que sus esfuerzos dieron fruto, pues a poco tiempo de haber ingresado a estudiar al Centro de Educación Artística (CEA Televisa), la joven de 21 años consiguió su primer papel en una producción de Juan Osorio para la misma televisora.

La joven actriz reveló que participará en un proyecto titulado “¿Qué le pasa a mi familia?” a través de una imagen en su cuenta de Instagram.

La hija más pequeña de Julio César Chávez tiene 21 años (Foto: Instagram@nicolechavez98)

“Quiero compartir con todos ustedes la alegría que siento de poder empezar a trabajar en mi primer novela, agradecerle muchísimo a Juan Osorio por darme la oportunidad, me da mucha emoción que mi primer proyecto sea con un productor de su nivel y a Dios por tomarme de la mano en este capítulo nuevo en mi vida”, expresó la joven.

En su publicación, la joven también agradeció a sus padres, Myriam Escobar y el boxeador por ser su sostén y animarla a hacer todo lo que quisiera en la vida.

“¡No tengo duda de que será un proyecto increíble y les encantará! @myriamev09 @jcchavez115 gracias por apoyarme y hacerme sentir que merezco todo lo bueno”, expresó.

En julio del 2019, en la entrevista con el periódico previamente mencionado, la más joven del clan Chávez expresó que su deseo por la actuación era tan fuerte que no pudo seguir el camino sugerido por sus papás.

Al principio sus papás no estaban muy de acuerdo con dejarla ser actriz (Foto: Instagram@nicolechavez98)

“Mis papás me pidieron la prepa terminada para poder estudiar actuación. La hice y cuando dije: ‘hasta aquí’, me insistían, me decían que era un ambiente muy pesado, que mejor estudiara una carrera”, narró Chávez.

Ella contó que intentó seguir el consejo de sus padres, e incluso comenzó la carrera de Comunicación en la Universidad Anáhuac. No obstante solamente logró completar un semestre y después les explicó a sus padres que eso no era lo que quería a hacer.

“Les dije: ‘necesito que me apoyen, no que sean un obstáculo’. Mi papá lo entendió, sólo que él quiere que esté bien preparada para comenzar de manera profesional, y eso es lo que deseo yo, porque imagínate ¡poner en mal el nombre de mi papá!”, explicó.

Aunado a esto, reveló que sus deseos son grandes, tanto así que se ve como una acreedora del Óscar a lado de los mejores directores del mundo.

Tras haber convencido a sus padres, Nicole sueña en grande (Foto: Instagram@nicolechavez98)

“No quito el dedo del renglón [...] me gustaría empezar a dejar huella en México. Como soy norteamericana, después ir para allá, porque mi sueño sería trabajar con Guillermo del Toro. Me veo ganando un Oscar con una película de él”, agregó.

Aunque su mente se fue por el lado más artístico y no planea ser deportista por el momento, Chávez confesó que el box es su deporte favorito, ya que sería casi ilógico que no le gustara.

“Obvio, es mi deporte favorito, me encanta verlo, de hecho estaría raro si no me gustara, pero la verdad me gusta mucho mi cara como para que me peguen”, confesó.

Por lo pronto, habrá que ver cuáles pasos tomará para poder cumplir sus ambicionesA y metas en el futuro.

