La venganza de Taylor Swift: mientras su álbum “Folklore” ha tenido críticas favorables, Kanye West retrasó el lanzamiento de “DONDA”

La cantante usó el confinamiento como fuente de inspiración (Foto: Beth Garrabrant y publicadas en Twitter de Taylor Swift)

Aparentemente la batalla entre Taylor Swift y Kanye West no está terminada pues mientras la cantante sorprendió al mundo con el estreno de “Folklore”, el rapero se olvidó de lanzar “Donda: With Child”.

El 30 de junio West hizo el anuncio de un nuevo sencillo “Wash Us in the Blood”, junto con Travis Scott, 18 días después reveló que su nuevo álbum se titularía “Donda” (nombre de su madre), el cual fue grabado entre Cabo San Lucas y Wyoming, y contendría 20 canciones.

A pesar de los múltiples cambios en la lista de tracks, el título siempre fue dedicado a su mamá; finalmente, después de los tuits en contra de su esposa Kim Kardashian y su familia, el rapero los borró y dejó el anuncio en el que hacía oficial la fecha de estreno: viernes 24 de julio.

Sin embargo, las primeras horas del viernes pasaron y varios internautas se comenzaron a preguntar en dónde estaba el décimo álbum de estudio del artista. Pero no ha habido respuesta acerca de esto ni en la cuenta de Twitter del productor de 43 años, ni a través de ningún otro medio.

Kanye West no lanzó su álbum, tal como lo había prometido (Foto: Archivo)

Por su parte, Taylor Swift hizo todo al último momento: desde escribir y grabar las canciones, hasta hacer el anuncio de este nuevo material tanto a su disquera, como a sus seguidores.

Hace 11 meses Swift publicó “Lover”, su séptimo álbum y un proyecto que se tardó más de seis meses en crear. Pero el jueves 23 de julio a través de su cuenta de Instagram, la cantante anunció que a la medianoche “Folklore” su octavo LP estaría disponible en todas las plataformas.

“La mayoría de las cosas que había planeado este verano no terminaron sucediendo, pero hay algo que no había planeado para que sucediera. Y esa es mi octavo álbum de estudio, ‘folklore’. Sorpresa. Esta noche a medianoche lanzaré todo mi nuevo álbum de canciones en las que he vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones”, contó la intérprete de 30 años.

La cantante contó que además de lograr hacer música en tiempo difíciles, lo hizo con artistas que admira como el multi instrumentista de The National, Aaron Dessner y el fundador de Bon Iver, Justin Vernon.

La cantante explicó que no quiso esperar al "momento perfecto"(Foto: Beth Garrabrant y publicadas en Twitter de Taylor Swift)

“Escribí y grabé esta música de forma aislada, pero pude colaborar con algunos de mis héroes musicales; @aarondessner (que ha co escrito o producido 11 de las 16 canciones), @boniver (que co escribió y tuvo la amabilidad de cantar una conmigo), William Bowery (que co escribió dos conmigo) y @jackantonoff (quien es básicamente una familia musical en este momento)”, agregó.

Además la cantante reflexionó acerca de la incertidumbre de la vida, y por qué el momento en el que estamos viviendo la impulsaron a publicar las 16 canciones.

“Antes de este año, probablemente hubiera pensado demasiado cuándo lanzar esta música en el momento “perfecto”, pero los tiempos en que vivimos siguen recordándome que nada está garantizado. Mi instinto me dice que si haces algo que amas, deberías sacarlo al mundo. Ese es el lado de la incertidumbre con el que puedo abordar”, explicó.

Por lo pronto, el trabajo de Swift fue bien recibido tanto por fans, como por críticos. “Su agudeza emocional nunca estuvo tan asegurada”, dijo The Guardian en una crítica de cinco estrellas. “‘Folklore’ se siente fresco, con visión de futuro y, sobre todo, honesto”, opinó NME.

Taylor Swift y Kanye West comenzaron su batalla en 2009 (Foto: Archivo)

Taylor y Kanye han tenido una pelea durante más de 11 años, todo comenzó cuando Taylor aceptó el premio al Mejor video femenino por “You Belong With Me” en los MTV Video Awards y Kanye irrumpió en el escenario e interrumpió su discurso para asegurar que se premio le correspondía a Beyonce.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Kim Kardashian se unió a la guerra entre Kanye West y Taylor Swift

Taylor Swift anuncia por sorpresa que esta medianoche lanza su nuevo disco

Taylor Swift denuncia la masculinidad tóxica en un nuevo videoclip

El mexicano que está detrás de Taylor Swift