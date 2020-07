“Sé que te he hecho daño”: Kanye West le pidió públicamente a Kim Kardashian que lo perdone

Kanye West le pidió disculpas a Kim Kardashian por revelar detalles privados ( REUTERS)

El rapero Kanye West fue noticia en los últimos días por una cataratas de tuits incoherentes y por revelar, en su primer mitin como candidato a la presidencia de EEUU, que él y su esposa Kim Kardashian tuvieron intenciones de abortar a su primera hija, North.

Tras las polémicas declaraciones, la mediática pidió “compasión y empatía” por el músico y se refirió al trastorno bipolar de su marido para explicar su errático comportamiento. “Él es una persona brillante y complicada (...) Aquellos que somos cercanos a Kanye conocemos su corazón y entendemos que sus palabras a veces no se alinean con sus intenciones”. En su extenso comunicado en Instagram, Kardashian afirmó que su marido que no quiere recibir ayuda psiquiátrica.

“Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene un trastorno bipolar. Nunca he hablado públicamente de cómo esto nos ha afectado en casa porque soy muy protectora con nuestros hijos y con el derecho de Kanye a la privacidad en lo que respecta a su salud”, expresó Kardashian, que está casada con el rapero desde 2014 y tiene cuatro hijos con él: North (7), Saint (4), Chicago (2) y Psalm (1).

“Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella me ha cubierto a mí. A Kim le quiero decir, sé que te he hecho daño. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí”, escribió el artista, de 43 años, en su cuenta de Twitter el sábado.

El pedido de disculpas de Kanye West a Kim Kardashian

West protagonizó un peculiar mitin en Carolina del Norte el domingo pasado en el que, consultado sobre el aborto, se puso a llorar al recordar cómo su padre quiso interrumpir el embarazo de su madre y dijo que él pensó en hacer lo mismo cuando Kardashian se quedó embarazada de su primogénita. A partir de entonces, el rapero atravesó un supuesto episodio bipolar y durante dos días escribió en su cuenta de Twitter decenas de mensajes que luego borró, en los que decía entre otras cosas que Kardashian había intentado “encerrarlo” con médicos y, finalmente, que estaba intentando divorciarse de ella.

El rapero Kanye West en su primer mitin en el lanzamiento de su campaña por la presidencia de Estados Unidos en North Charleston, Carolina del Sur. Julio 19, 2020. (REUTERS)

De acuerdo al medio especializado en entretenimiento TMZ, West permaneció esta semana en su rancho de Wyoming y ha evitado hablar con su mujer, que permanecía con sus cuatro hijos en Los Ángeles, pero ha recibido visitas de varios personajes del mundo del entretenimiento como Justin Bieber o Dave Chappelle.

West sigue hablando en su red social y más recientemente comentó que puede “vencer” a Joe Biden, el candidato presidencial demócrata, y que está preparando un próximo álbum que podría llamarse Donda, en honor a su madre.

No está claro qué futuro puede tener la campaña presidencial del rapero, que hasta hace apenas unas semanas apoyaba fervientemente a Trump, porque el plazo para registrarse ya ha expirado en media docena de territorios y los requisitos son complicados en otros.

