A 35 años del estreno de “Vivir un poco”: la telenovela con Rogelio Guerra y Angélica Aragón

Rogelio Guerra y Angélica Aragón protagonizaron "Vivir un poco" hace 35 años (Instagram)

Una mujer acusada de un crimen que no cometió regresaba a su casa dispuesta a recuperar a su familia y a descubrir al verdadero delincuente. Se trataba de Angélica Aragón, la protagonista de Vivir un poco, producción de Televisa estrenada el 29 de julio de 1985.

La historia estaba ambientada, precisamente, en el México de los años 80, aunque con algunos flashbacks dos décadas antes en un hotel de Buenos Aires, en donde ocurrió un asesinato en extrañas circunstancias.

Un grupo de amigos viajaba a la capital argentina, pero lo que se suponía un paseo de diversión terminaba en pesadilla para la protagonista. Y es que una noche, antes de una cena, al escuchar un disparo proveniente de una habitación, Aragón- quien interpretó a “Andrea Santos-, entraba al lugar para encontrar en el piso sin vida a su amiga “Martha”.

"Andrea Santos" pasaba 20 años en prisión por un crimen que no cometió (Captura de pantalla YouTube)

Junto al cuerpo estaba un arma que tomaba con una mano, por lo que terminaba siendo acusada del asesinato aunque ella no fue la verdadera responsable.

Sin el apoyo de sus amigos ni de su esposo “Gregorio Merisa”, interpretado por Rogelio Guerra, pasaba 20 años en prisión.

“Piedad Gregorio no me dejes en esta cárcel por un crimen que yo no cometí”, era la súplica de “Andrea” que se escuchaba en el intro de cada episodio.

"Andrea" regresaba a México para vengarse de "Gregorio"

Dos décadas después “Andrea” lograba salir de prisión y una vez afuera y totalmente recuperada regresaba a México para vengarse y encontrar al verdadero culpable, desatando así el temor de quienes estuvieron en aquel viaje 20 años atrás, y también una serie de intrigas y conflictos.

El productor Valentín Pimstein decidió adaptar ese año la historia original del dramaturgo chileno Arturo Moya Grau, llamada La Madrastra, y que en la televisión chilena ya había gozado de gran éxito a inicios de esa década.

De hecho con ese nombre fue realizada una nueva versión por Televisa, en 2005, con Victoria Ruffo como protagonista. En YouTube hay varios videos de Vivir un poco en donde son numerosos los mensajes respecto de lo superior que es la versión de Angélica Aragón a la de Ruffo, a quien critican por su constante llanto en la producción.

Arturo Peniche interpretó a uno de los hijos de Rogelio Guerra (Captura de YouTube)

Y es que la telenovela protagonizada por Aragón se convirtió en un título clásico de los años 80, tanto por la solidez de la historia como por las actuaciones de su elenco y la música de Amparo Rubín.

Al parecer, Pimstein tenía en mente a Jacqueline Andere para protagonizar la historia, pero la actriz no aceptó y entonces Rogelio Guerra le sugirió a Angélica Aragón, quien terminaría consagrándose con su interpretación de “Andrea Santos”.

Además de Aragón y Guerra, en la producción participaron Beatriz Sheridan e Irma Lozano como hermanas de “Gregorio”, así como Patricia Pereyra y Arturo Peniche, que interpretaron a los hijos de la pareja protagónica.

Beatriz Sheridan e Irma Lozano dieron vida a las hermanas de Rogelio Guerra

Claudio Báez, Nuria Bages. Gregorio Casal e Inés Morales dieron vida a los amigos de “Andrea” y “Gregorio” que también estuvieron en Buenos Aires.

Pimstein completó su reparto con destacados actores de distintas generaciones como Juan Antonio Edwards, Carlos Ancira, Felicia Mercado, Rafael Inclán, Jaime Garza, Alma Delfina, Manuel “Flaco” Ibañez, Agusto Benedico, Roberto Ballesteros y Wolf Rubinsky, entre varios otros.

Rogelio Guerra falleció a finales de febrero de 2018 y Angélica Aragón está retirada de las telenovelas.

Además de Guerra, murieron ya Irma Lozano, Carlos Ancira, Beatriz Sheridan, Gregorio Casal, Claudio Báez y Benedico, Lavat y Rubinsky.

Aquella legendaria producción finalizó el 14 de marzo de 1986.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

A 15 años del estreno de “Amor en custodia”: qué fue de Barbie y Pacheco

A 30 años del estreno de “Alcanzar una estrella”: la producción de Televisa que catapultó a Eduardo Capetillo

A 10 años del estreno de “Soy tu fan”: qué fue de Ana Claudia Talancón, Martín Altomaro y el resto del elenco