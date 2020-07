La Wanders Lover reveló detalles de su episodio de violencia con Radamés de Jesús

La actriz Yered Licona, mejor conocida como “La Wanders Lover” reveló cómo fueron las vivencias durante los 13 años en los que perteneció al programa “Guerra de Chistes”, donde la actriz destacó que fue su gran amistad con Juan Carlos “El Borrego” Nava, y su posterior romance con Radamés de Jesús, lo que motivaron su carrera artística pero también reveló cómo afectó su vida el secuestro que padeció y el posterior incidente de violencia con su entonces esposo.

En una entrevista con Grupo Imagen, la comediante explicó como se dio su entrada en el programa que la catapultó a la fama y que durante 13 años se convirtió en su estilo de vida:

Su papel comenzó cuando una actriz dejó plantado al equipo, ella era la del papel del foco de atención y el Borrego Nava propuso que Yered la sustituyera en ese programa, fue entonces cuando nació el papel de la “Wansers Lover”, que posteriormente ella modificó para que quedara como “Wanders Lover”. Para entonces ya tenía una relación con Radamés y se encontraba en el periodo más feliz de su vida.

Fue entonces que relató el incidente de secuestro que vivió, y al cual culpa de haber arruinado su relación con Radamés y lo calificó como el peor episodio de su vida. En aquélla ocasión, ellos venían de forma separada al resto del equipo (usualmente se transportaban todos en la misma camioneta), por lo que ellos llegaron por una ruta diferente.

Al llegar al lugar del evento, tocaron el claxon para pedir que les abrieran, fue entonces cuando una camioneta se puso detrás de ellos y hombres armados les apuntaron y los amenazaron para posteriormente realizar un secuestro express y tratar de conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Pero la situación se agravó pues los secuestradores decidieron retenerlos en una bodega y dejaron ir a Radamés para conseguir más dinero:

La actriz dijo que ella fue retenida posteriormente en una casa de seguridad y la dejaron en un colchón en el suelo. Por las voces escuchó que había mujeres también involucradas, pues incluso había una enfermera que era la que se encargaba de cortar dedos. Fue entonces cuando relató que uno de ellos abusó sexualmente de ella. Licona no quiso profundizar en el tema pero admitió que algunos días después la dejaron ir y posteriormente arrestaron a los secuestradores.

Yered dijo que quedó muy marcada por el incidente y muy resentida con Radamés a partir de ello, aunque no sabía porqué. Por lo que durante muchos meses fue a terapia para buscar apoyo pero terminó por mentirle a los terapeutas y no consiguió superarlo en ese momento. Decidió darse un tiempo en la relación con su esposo para poder sobrellevar las cosas, a pesar de que, según ella, él siempre intentó apoyarla y tratar de ayudarla a superar el problema.

Me fui de la casa a un departamento en la misma calle, un día él me hizo una comida el 10 de mayo. En esa comida me pidió que volviéramos a estar juntos. Yo no sé porqué me molesté, lo rechacé y me fui al departamento. Como a la una de la mañana dije ‘¿qué estoy haciendo? Yo sí quiero volver con él’. Entonces regresé a la casa de él y lo encontré en la cama con otra mujer