Galilea Montijo volvió a la polémica por opinar sobre el caso Kalimba

Galilea Montijo opinó sobre el caso Kalimba (Foto: Hoy/Las Estrellas)

La actriz y conductora Galilea Montijo se encuentra otra vez en el ‘ojo del huracán’ pues dio una opinión que hizo sentir incómodas a muchas mujeres. Montijo dio su opinión sobre el momento en el que el cantante Kalimba fue acusado por supuesto abuso sexual por una joven.

Durante su participación en el programa Hoy, Galilea se refirió al tema luego de que Kalimba diera una entrevista en el que volvió a narrar los hechos que sucedieron con la joven Daiana, quien le acusó de abuso sexual. Según la narración hecha por el cantante, ella ingresó a su cuarto cuando la fiesta había concluido para poder ofrecerle tener sexo, algo que él se rehusó y fue sacada del departamento.

Sobre esto, Galilea dijo en específico lo siguiente:

Estábamos recordando cómo le destrozó la carrera esta chavita. Decíamos, alguien que te viola no sales al otro día en la portada del conejito. Hablo yo como mamá de un niño, no es que este a favor de la violación, no se me vengan encima… ¿Dónde comienza y dónde termina una violación? (...) Yo desde los 13 años que me acuerde sabía que si entraba al cuarto con un señor a qué fregados vas. También, mamás, unas cachetadas a las niñas

Con la portada del conejito, Galilea se refiere a que, después de acusar a Kalimba por abuso sexual, Daiana apareció en la portada de la revista Playboy. Estas declaraciones causaron mucha polémica en las redes sociales pues para algunos usuarios, Galilea revictimizó a la joven, mientras que comentarios más fuertes dijeron que era una apología a la violación. Así fueron algunos comentarios en los que le criticaron:

EL CASO DE KALIMBA

El tema tuvo un resurgimiento luego de que el cantante Kalimba revivió estos momentos en una entrevista hecha por Yordi Rosado para su programa en la cadena Unicable. Él aseguró que es inocente de los cargos de violación de los que se le acusa pues asegura que la chica no estaba invitada a su fiesta sino que formaba parte del grupo de edecanes que le había puesto su mánager.

Así lo dijo en la entrevista:

Estaba en el antro, verán que en las fotos yo nunca interactúo con ellas. Daiana me dijo que le rogó al director de la empresa que la pusieran de edecán. Yo le pedí a mi manager que la bajara

Ante esto, Kalimba afirmó que él y sus amigos decidieron moverse del antro hacia su suite, por lo que fueron a seguir la fiesta. Sin embargo, él decidió ir un momento a su habitación, hacia donde lo siguió Daiana y fue cuando, supuestamente, ella le ofreció tener sexo. Kalimba se negó y se movió a otro cuarto.

Kalimba retomó el tema en una entrevista que le hizo Yordi Rosado (Foto: Instagram @kalimbaofficial)

Así lo relató el cantante:

Ella bajó al otro cuarto y dijo que ‘¿Qué haces?’. Platicamos un segundo, me ofreció que tuviéramos sexo, le dije que no, me fui al otro cuarto. Ya no había fiesta, ahí estaban ellos platicando, me fue a seguir. Justamente Thayli quien si fue a declarar, fue ella quien la corrió

Al respecto, Kalimba asegura que lo próximo que se enteró es que Daiana lo había denunciado ante las autoridades por violación, algo que le causó mucha sorpresa.

Según Kalimba, Daiana fue a su habitación y le ofreció tener sexo, ante lo cual él se negó (Foto: Instagram @kalimbaofficial)

Además dijo que el procurador manipuló pruebas para que se interprete su culpabilidad pero que en ningún momento él actuó contra Daiana, pero que en el juicio él se enteró de las vivencias de la chica:

Hay cosas de ella que no voy a mencionar porque la afectaría en su vida personal. Me enteré que le habían pasado cosas en su vida personal y por eso entiendo por qué una persona de esa corta edad hizo lo que hizo; cuando me enteré de cosas que ella había vivido me enteré por qué tenía eso

Mientras que el juicio sigue, Kalimba siguió con su carrera musical. Daiana decidió incursionar en el reggaetón y se ha lanzado como cantante de este género.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Esta fue la reacción de Kalimba ante las bromas racistas de Enrique Guzmán

“No todo el mundo se puede dar ese lujo”: el mensaje viral de Kalimba para defender a quienes no guardan la cuarentena por coronavirus

La emoción de Kalimba por salir a la calle en medio de la crisis por coronavirus: “Me siento como novia paseada”