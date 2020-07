Cepillín está listo para su retiro: “No quiero que mis piernas me desobedezcan”

Cepillín realizará una gira de despedida (IG: miembrosalairetv)

Ricardo González, mejor conocido como el payaso “Cepillín”, está listo para retirarse de los escenarios, aunque su adiós no ser´total.

En una entrevista con Yordi Rosado para el programa La última y nos vamos, Cepillín comentó cómo le gustaría que lo recordarán y por qué decidió hacer una gira del adiós.

Yordi le recordó que tenía un programa de televisión muy famoso y de la noche a la mañana salió del aire, al preguntarle qué pasó, Cepillín le dijo: “Lo más difícil es tener una respuesta para decirle a la gente por qué no estás en la tele, nunca he tenido una respuesta porque ni yo sabía”.

Y acerca de cómo le gustaría ser recordado cómentó: “como la gente quiera, pero me van a recordar como una persona leal, derecha trabajadora”.

Cepillin (Foto: Cuartoscuro)

Explicó que no sabe si Dios aún lo quiere tener en la tierra, porque en alguna ocasión le pidió que no le tocara a su familia sino a él y entonces tuvo su primer infarto y luego vinieron otros dos.

En ese punto de la plática Yordi le preguntó si pensaba retirarse, pues Cepillín tocó el tema de su gira de la despedida.

“Sí Yordi, no totalmente. Retirarte al final es cuando mueres, cuando dejas de existir, pero como Cepillín sí, todos ocupamos un momento y un espacio”.

El payaso recordó a personajes como Chespirito y Chabelo que dejaron de trabajar, pero nunca se despidieron de su público.

Cepillín mostró su agilidad a Yordi Rosado (Captura YouTube)

“Chabelo también debería decir ya ‘me voy’, darle gracias al público. El público me ha mantenido 49 años de mi vida, la verdad. El decir adiós no es total, estaré atrás de mis hijos, en redes, pero físicamente en presentaciones ya no por respeto al público”.

Y es que Cepillín, dijo, no quiere que los estragos físicos por la edad le impidan hacer los shows a los que tiene acostumbrados a sus seguidores.

Para demostrarlo se levantó del asiento y comenzó a moverse rápidamente. “Tú ves a Cepillín como lo viste en 1977 y soy un señor de 74 años de edad, otro señor diría ‘ay cabr*n, yo no”, le dijo a Yordi.

Y es que a su edad conserva su agilidad de movimientos y no quiere dañar esa imagen.

“No quiero que me pase que mis piernas me desobedezcan, que el Alzheimer ... no quiero que me pase eso”.

(Foto: Cuartoscuro)

Reconoció que le dolerá la última vez que se pinte el rostro para dar vida a Cepillín.

Sus polémicas

En los últimos meses el payaso ha desatado algunas polémicas por declaraciones y reclamos.

Primero recordó con enojo la vez que conoció a Danna Paola y cómo ella evitó tener contacto con él por su fobia a los payasos.

“Hay gente como Danna Paola que dice ‘le tengo fobia a los payasos’, porque es una pobre tarada, con todo respeto. Un día me dijo ‘ay no, te tengo miedo’, pobrecita. Alguien que yo le tenga así fobia se llama Danna Paola”, comentó al programa Chismorreo de Multimedios.

El payaso no tuvo las mejores palabras para Danna Paola (IG: miembrosalairetv/ dannapaola)

“Cuando la conocí que iba de ‘Patito’ allá en Monterrey, en la Fundidora así me dijo ‘ay, es que le tengo miedo a los payasos, hazte para allá’”, aseguró antes de rematar contra otro insulto para la también actriz, pues aunque no lo dijo en voz alta se entendió que se refirió a ella como “pobre pendej*”.

Al preguntarle si se sabe alguna canción de Danna Paola, “Cepillín” lanzó otro dardo y señaló: “No sé ni qué hace”.

También habló de la actitud de Danna en fechas recientes, por ejemplo en La Academia, el programa de TV Azteca donde desató una polémica por lanzarse contra uno de los participantes que le dijo “culer*”. “Ahora se cree más, se quedó en la nube”, aseguró.

(Foto: Instagram)

A raíz de esos comentarios, el conductor Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y Veronica Toussaint se burlaron de él en el programa ¡Qué importa!.

Pero el payaso no se quedó callado y respondió: “Nunca había visto en la televisión que fueran tan groseros, porque no nada más son irreverentes, ya caen en la grosería de mentarme la mamá y decirme ‘nada más que te encuentre te voy a a partir...’”.

Quien tuvo una reacción más agresiva fue el hijo de Cepillín, Ricardo González Jr.

A través de una transmisión en redes sociales señaló: Esto lo estoy haciendo porque ya me cansaron... tu noviecita diciendo que mi papá era un viejo, y ella qué, nalgas miadas con su sugar baby o sugar daddy, y así como ella dice que es un viejo, en unos cuantos años ya la vamos a ver toda aguada. Así es que váyanle parando porque yo sí te rompo tu madr*, ya me cansaste. Nosotros nunca nos metemos con nadie, así que le bajan o le bajan”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Cepillín pierde simpatías por una foto en redes sociales

Cepillín descargó su furia contra Eduardo Videgaray: “Ya sacaste boleto, tú tienes más cola que te pisen”