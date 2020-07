Las modelos trans que conquistaron las tapas de las revistas más importantes

Valentina Sampaio tiene 23 años y ya ha figurado en varias tapas de revista

“Ser transgénero usualmente significa tener las puertas cerradas”, declaró la modelo brasileña Valentina Sampaio, pero ella misma se ha encargado de ser una de las contadas excepciones. Y es que con solo 23 años ya ha conseguido abrir puertas en revistas que antes parecían imposibles para la comunidad trans.

Primero apareció en 2017 en la tapa de la revista Vogue, en su edición francesa, luego apareció en las ediciones de Alemania y Brasil. También fue figura en portadas de Elle y el año pasado fue el rostro de la campaña de la famosa firma de lencería Victoria’s Secret.

La tapa de Vogue en la que Sampaio fue protagonista

Este julio se convirtió en la primera modelo trans en figurar en la edición especial de trajes de baño de Sports Illustrated.

“Me siento excitada y honrada”, comentó Valentina sobre su nuevo logro.

Sampaio posó en la revista frente al mar de Scrub Island, en las Islas vírgenes británicas, con un bikini dorado.

“Nací trans en un pueblo de pescadores remoto y humilde del noreste de Brasil. El mío es un país hermoso, pero también tiene el mayor número de crímenes violentos y asesinatos contra la comunidad trans en el mundo, tres veces más que en Estados Unidos”, comentó la modelo sobre su experiencia.

Valentina se anotó un nuevo logro al aparecer en la edición de trajes de baño de "Sports Illustrated" (IG: si_swimsuit)

El mensaje está disponible en la cuenta de Instagram de la revista, que se llenó de comentarios destacando la belleza de Valentina, quien a los 8 años tenía muy claro lo que era y eligió el nombre con el que sería famosa. “Lo vi escrito y me encantó”, reveló la brasileña, quien también aseguró que siempre se sintió como una chica “y siempre fui tratada como tal. Es así como me siento y eso es lo que transmito a las personas”.

Si bien aún no es tan común que alguna modelo trans ocupe la tapa de alguna revista o protagonice una sesión fotográfica, lo cierto es que de a poco las bellezas transgénero han ganado terreno en el complicado mundo de la moda.

En junio del año pasado la revista Elle, en sus ediciones de México y EEUU mostró a bellezas transgénero.

La misma Valentina fue la figura en Elle México, mientras que Indya Moore lo fue en la edición de Estados Unidos.

Valentina Sampaio e Indya Moore fueron las protagonistas de las tapas de "ELLE" de junio de 2019 (Insta/ indyamoore)

Indya captó la atención por su interpretación de “Angel”, una mujer trans en el Nueva York de los 80 en la serie Pose. La modelo tuvo que separarse de sus padres a los 14 años, pues no lograban entender cómo es que había nacido con sexo masculino pero su comportamiento distaba del comportamiento tradicional asignado a ese género. Con el paso del tiempo logró hacerse de un lugar en la moda y la actuación y ahora sueña con estudiar biotecnología.

La revista Elle ya había sido pionera en el asunto, pues en diciembre de 2011 apareció en su portada Lea T., una modelo trans descubierta por Riccardo Tisci.

Lea T. en la portada de Elle Brasil de diciembre de 2011

El mismo año la modelo irrumpió con fuerza al posar para la revista Love dándose un beso con Kate Moss.

“Esperaba ser gay. Estaba como, ok, soy gay, porque para mi familia es menos doloroso”, contó a Oprah Winfrey la hija del ex futbolista Toninho Cerezo acerca de los desafíos que enfrentó tras iniciar su proceso de reasignación de género en 2008. “Desearía poder aceptar mi cuerpo como hombre. Sería un hombre heterosexual, con una novia y una familia, hijas, casado, una vida normal, pero es algo en tu cerebro”.

Con Kate Moss en la revista Love

Pronto las portadas para Lea se repitieron: Glamour, Marie Claire, Grazia y una nueva tapa en Elle, en su edición brasileña, en diciembre de 2017.

En diciembre de 2017 volvió a la portada de "Elle" (Instagram)

“Hay similitudes entre yo y Lea T, y estamos en la misma categoría, pero nuestro aspecto es muy diferente. Lea ha sido extremadamente valiente al ser muy honesta sobre su viaje, pero realmente no me veo a mí misma como para desafiar los estereotipos transgénero”, así hablaba sobre su colega Andrej Pejic, otro famoso modelo transgénero que la década pasada sí que desafió los estereotipos, pues no sólo apareció en numerosas tapas de revista, también se llevó los reflectores en desfiles para mujeres.

Hubo una época en que Andreja Pejic apareció en las revistas de moda más famosas

Nacido en Yugoslavia en 1991, pero de nacionalidad australiana, el joven rubio con apariencia andrógina apareció en 2011 en la portada de The New York Magazine con el título de “el chico más guapo del mundo”.

Era su época de mayor esplendor, con desfiles para las marcas de lujo más importantes en los que aparecía con faldas, vestidos de novia, tacones. Justo ese año apareció tanto en el desfile masculino como en el femenino de la firma francesa Jean-Paul Gaultier.

A mediados de 2014 Pejic informó que cambiaría su nombre de Andrej a Andreja y que se sometería a una cirugía de reasignación de género. “La androginia se había convertido en un modo de expresar mi feminidad sin dar explicaciones, pero siempre tuve en mente que, al final, mi gran sueño era ser una chica”.

En 2014 Pejic se sometió a la cirugía de reasignación de género (Instagram)

Pero la tendencia de mostrar a bellezas trans no se ha cerrado solo a las revistas de moda.

En el ya lejano 1991 la revista Playboy publicó una sesión fotográfica con Caroline “Tula” Cossey, quien fuera Chica Bond.

Desde una década antes la británica había hecho carrera en el modelaje y la actuación. En 1981 llegó al elenco de Solo para tus ojos, película del Agente 007. Pero un año después la prensa británica descubrió la verdad: nació como hombre, pero en 1974 se sometió a una cirugía de reasignación de sexo.

Una imagen de "Tula" para la revista de 1991

Poco después de separarse de su primer esposo, Tula fue invitada a la Mansión Playboy, en donde conoció a Hugh Hefner. “Cuando lo vi, me miró a los ojos e inmediatamente supe que entendía mi historia. Sintió mi causa”, recordó en una entrevista de 2019.

A casi tres décadas de distancia está satisfecha de haber posado en la revista. “Ayudó a que no terminara. Los lectores de Playboy son en su mayoría hombres y heterosexuales, lo que me permitió demostrar que las personas como yo también pueden ser sexis y atractivas para ellos. Eso es lo que pretendía hacer en ese punto. Quería luchar por el derecho del reconocimiento y Playboy lo hizo posible”.

Caroline Cossey apareció en portadas de diversas ediciones de "Playboy" (IG: carolinecossey)

Pero no fue la única aparición de una modelo trans en la revista de Hefner. En el número de noviembre de 2017 mostró por primera vez a una modelo trans como playmate, es decir, sus imágenes ocuparon las páginas centrales de la publicación.

Se trataba de la francesa Ines Rau, que ya había aparecido en un desnudo total en el número de mayo de 2014, aunque no con el papel protagónico de ser la playmate del mes, como sí ocurrió a finales de 2017.

“Viví mucho tiempo sin decir que era transgénero”, explicó Rau en un comunicado. “Salí mucho y casi lo olvido. Tenía miedo de nunca encontrar un novio y ser visto como extraña. Entonces pensé, ‘ya sabes, deberías ser quien eres. Es una salvación decir la verdad sobre ti, ya sea tu género, sexualidad, lo que sea “.

“La desnudez no debería ser un tabú. La desnudez significa mucho para mí, ya que pasé por una transición para llegar a donde quiero estar. La desnudez es una celebración del ser humano sin todo el exceso. No se trata de la sexualidad, sino de la belleza del cuerpo humano, ya sea masculino o femenino “, comentó la modelo sobre su aparición en Playboy.

Y qué decir de aquella icónica portada de Vanity Fair con Caitlyn Jenner mostrándose al mundo como mujer. Fue a finales de junio de 2015 que contó a la revista cómo fue su transición y es que durante gran parte de su vida fue conocida como Bruce Jenner, el atleta que ganó la medalla olímpica en el decatlón en Montreal 1976, así como por ser padrastro de las Kardashian.

En el momento en que Caitlyn habló con la revista ya se había sometido a una terapia hormonal para remover el vello facial y de su cuerpo, a dos cirugías en su nariz y otra más para limar su tráquea y estaba a punto de someterse a una cirugía de “feminización facial” y pensaba en un aumento de senos.

Un año después fue la figura en la portada de Sports Illustrated para conmemorar los 40 años de su triunfo olímpico.

