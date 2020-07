Los fracasos más dolorosos en los casting de las estrellas de Hollywood... que hicieron triunfar a otros actores

Mahershala Ali, Jennifer Lawrence, David Tennant y Olivia Wilde, entre los actores que fueron rechazados para ser parte de exitosos programas de TV

El rechazo es una gran parte de la vida del actor, y casi todos los que trabajan en Hollywood saben que audicionar por un papel no es garantía de nada. Si bien muchas estrellas del cine y la televisión llegan a un punto en sus carreras donde los proyectos llegan a ellos, no hay muchos intérpretes que no hayan estado en una prueba de casting fallida, que no salió como esperaban. A veces las ganas y los deseos no alcanzan. Viene uno que lo hace mejor o es el indicado para el rol y todo se termina allí. Un buen agente es fundamental. Esa persona que confía en su talento cuando ellos ya no lo hacen, después de muchos “no” y contados “sí”. Pero la peor parte es cuando los actores son testigos de cómo los personajes que perdieron en una sala de audición les termina dando fama a otros colegas gracias a proyectos que se convirtieron en un gran suceso en la pantalla chica. No obstante, muchos de ellos tuvieron su revancha y lograron cumplir el sueño de ganarse un lugar en la dura industria del entretenimiento.

Jennifer Lawrence audicionó para “Gossip Girl”, pero Blake Lively se llevó el papel

Jennifer Lawrence audicionó para el papel de Serena en "Gossip Girl", que finalmente fue para Blake Lively

Antes del décimo aniversario de “Gossip Girl” en 2017, el creador del programa Josh Schwartz dio a conocer a Vulture que una entonces desconocida Jennifer Lawrence audicionó para el papel de Serena van der Woodsen, que finalmente fue para Blake Lively.”Jennifer Lawrence realmente quería interpretar a Serena y audicionó”, contó Schwartz al citado medio. “Esta historia nos llegó de segunda mano, pero nos dijeron que ella definitivamente hizo una casting y estaba desanimada por no haberse quedado con el papel”. El drama televisivo fue un éxito entre el público adolescente y estuvo seis años al aire. Gracias al programa, Blake Lively conoció la fama y al actor Penn Badgley, con quien mantuvo una relación por tres años; hoy está casada con Ryan Reynolds. Pese a que no tuvo suerte en esa oportunidad a Jennifer Lawrence no le fue nada mal tampoco: le sobra trabajo en cine y consiguió su primer Oscar antes de los 30 años.

Rumer Willis también audicionó para "Gossip Girl" (REUTERS)

David Rapaport, director de casting de The CW, le dijo a BuzzFeed en 2015 que el canal inicialmente quería a la ex estrella infantil Ashley Olsen y Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, para los respectivos papeles principales de Blair Waldorf y Serena, que fueron finalmente para Leighton Meester y Lively. “Sentí que hice una audición horrible en ese entonces. Era muy joven y fue, como, una de las primeras cosas para las que audicioné. Todo era demasiado nuevo para mí”, dijo Rumer a la revista People en 2016 cuando se le consultó con respecto a los comentarios de Rapaport.

Mahershala Ali arruinó su audición de “Game Of Thrones”

Mahershala Ali audicionó para el papel de Nonso Anozie en "Game of Thrones"

El ganador de dos premios Oscar por sus papeles en “Moonlight” y “Green book” todavía no era muy conocido por el público cuando hizo una audición para el pequeño papel del líder y capataz, Xaro Xhoan Daxos, en “Game Of Thrones”. Mahershala Ali calificó su audición para el programa de HBO como “una de las peores de su vida”. En su paso por el programa de Jimmy Kimmel, Ali contó el humillante momento que vivió. Ali dijo que se sentía “realmente preparado” para el papel. Sin embargo, resulta que la audición fallida no fue completamente su culpa. Había memorizado todas sus líneas y practicado lo que denominó “movimientos de poder” que le permitirían conseguir el trabajo en Westeros. Todo lo que necesitaba para triunfar era una silla. Lamentablemente, HBO no tenía sillas en la sala de audiciones y todo fue cuesta abajo desde allí. Una vez que entró en las oficinas de HBO, en lugar de sillas, el actor encontró dos taburetes altos muy incómodos sin respaldo, lo que le hizo casi imposible verse natural durante su audición. La directora de casting le dijo que parecía demasiado rígido y que necesitaba relajarse. El papel finalmente se lo quedó Nonso Anozie, un actor inglés de origen nigeriano conocido por su papel de Sansón en la miniserie de 2013: “La Biblia”. Pero a pesar de que no obtuvo la parte de GOT, a Ali le ha ido muy bien. Ya tiene dos premios de la Academia de Hollywood, un Globo de Oro por “Green book”, fue nominado a un Emmy por su trabajo como Remy Danton en “House of Cards” de Netflix, y también se unió al universo Marvel.

Tiffani Thiessen casi fue Rachel Green en “Friends”

Tiffani Thiessen dijo que tuvo la oportunidad de ser Rachel Green en “Friends” pero se quedó sin el papel por ser demasiado joven para el papel

Durante una aparición en 2018 en el programa de radio SiriusXM de Nikki Glaser, Tiffani Thiessen, conocida por las series " Saved by the Bell” y “Beverly Hills, 90210″, reveló que fue audicionada para el papel de Rachel Green en “Friends” de la cadena NBC. En el casting no le fue mal, de acuerdo a la actriz, pero fue su edad lo que dejó afuera de la comedia que convirtió en un éxito instantáneo y que estuvo al aire por diez años. “Yo era demasiado joven comparada con el resto del elenco”. Thiessen había cumplido 20 años en 1994 cuando el programa se estrenó en NBC. El papel fue para una novata Jennifer Aniston, que tenía 25 años en ese momento y era las más joven de los seis miembros principales del elenco. El paso de Aniston por la sitcom, que pronto vuelve en un especial, la convirtió en una estrella en Hollywood y una de las actrices más queridas por el público.

David Tennant no fue lo suficiente malo para ser Hannibal Lecter en TV

David Tennant audicionó para el papel principal en "Hannibal" que fue para Mads Mikkelsen

El Dr. Hannibal Lecter en la serie “Hannibal” fue interpretado por Mads Mikkelsen, un actor danés ganador del premio al mejor actor en el Festival de Cannes gracias a su interpretación en “The Hunt”. pero no fue el único intérprete conocido considerado para el papel. El inglés David Tennant tuvo grandes posibilidades de protagonizar la ficción, pero recibió un “no” como respuesta. “Me encontré con Bryan Fuller, el productor ejecutivo de ‘Hannibal’, un par de veces, y hablamos del personaje”, contó Tennant en declaraciones a Entertainment Weekly en 2018. Finamente, se quedó sin el papel del famoso asesino serial. Tiempo después, Tennant reconoció que su colega era mejor que él para ese trabajo. “Creo que eligieron sabiamente a Mads Mikkelsen. Fue una elección perfecta. Hizo cosas con ese personaje que yo no habría logrado, así que creo que el hombre correcto consiguió el trabajo “.

Olivia Wilde era demasiado “dura” para interpretar a Marissa Cooper en “The OC”

Olivia Wilde audicionó para Marissa Cooper, quien fue interpretada por Mischa Barton

El creador de la serie juvenil Josh Schwartz dijo que estuvo cerca de contratar a Olivia Wilde como Marissa Cooper en “The OC” de Fox, pero que finalmente se fue con la actriz Mischa Barton. Al parecer Wilde tenía una postura muy opuesta a lo que estaban buscando para el personaje principal femenino. Así lo explicó el showrunner. “Marissa fue obviamente un personaje que Ryan necesita salvar, y Olivia Wilde no necesita ser salvada. Es bastante dura”, afirmó Schwartz en un panel en el ATX TV Festival 2016, según recoge el sitio Deadline. Barton logró la fama y, más tarde, Wilde se conformó con una pequeño papel de una moza llamada Alex, que tiene un amorío con Seth (Adam Brody) y Marissa en la segunda temporada del programa. Con su papel en “Dr House” Wilde finalmente consiguió su gran oportunidad en TV para luego llegar a la pantalla grande.

Adrian Grenier fue considerado para el protagónico en “Dawson’s Creek”

Por falta de experiencia Adrian Grenier se quedó sin el papel de Dawson , que fue para James Van Der Beek

Según una entrevista de 2014 de Digital Spy con James Van Der Beek, Adrian Grenier hizo una audición para el drama adolescente y, de hecho, terminó sentado junto a actor en el vuelo a Los Ángeles para leer el papel. “Recuerdo que los dos estábamos haciendo pruebas para el papel de Dawson y creo que él fue un poco más disciplinado que yp”, recordó Grenier sobre las pruebas de casting en declaraciones a E! News en 2014. “Era muy joven y vivía en Nueva York y era mi primera vez en Los Ángeles, así que estaba un poco más verde. Y creo que él tenía más experiencia. Lo consiguió y tuvo un gran éxito”. Van Der Beek se convirtió en el galán de Hollywood y en el amor platónico de millones de admiradoras que veían el programa, que coprotagonizó con Kate Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson. En tanto, Garner se hizo conocido por el programa de HBO “Entourage”, en el que personificó por ochos años al actor Vincent Chase que trata de hacerse un lugar en la dura industria de Hollywood.

Eric McCormack audicionó para interpretar a Ross Geller en “Friends”

Eric McCormack audicionó para Ross en “Friends”, que fue para David Schwimmer

El director de casting de “Friends” se vio obligado a probar a cerca de 1.000 actores preseleccionados para los seis personajes principales del show, creado por David Crane y Marta Kauffman, que fue transmitido de 1994 a 2004 y se convirtió en una de las series más populares de todos los tiempos. Entre los nombres conocidos que pasaron por las audiciones para el papel de Ross Geller estuvieron Eric McCormack y Mitchell Whitfield. McCormack hizo múltiples audiciones, pero luego fue ignorado. Fue David Schwimmer quien terminó obteniendo el papel, pero eso pudo haber sido planeado desde el principio.

McCormack, que finalmente consiguió un papel principal en otra exitosa comedia, “Will & Grace”, estaba trabajando en teatro cuando decidió dar un paso más en su carrera apostando a la comedia televisiva. En una entrevista a HuffPost Live en 2013, el actor contó que audicionó para el papel de Ross, pero no lo consiguió y quedó bastante desanimado por perder esa gran oportunidad en la pantalla chica. Un día, cuando le contó a Jimmy Burrows, quien dirigió múltiples episodios de “Friends”, que deseaba el personaje de Ross en la comedia, el realizador se le rió en la cara. “Él me dijo: ‘Oh, cariño, estás perdiendo el tiempo. Ellos escribieron el papel para él’”, recordó.

Hank Azaria no consiguió el papel de Joey Tribbiani y se tuvo que conformar con un papel secundario en "Friends"

Pero no fue el único comediante conocido que fue rechazado en el casting. Peor la pasó Hank Azaria que audicionó dos veces para el papel de Joey Tribbiani en “Friends” y no fue suficiente. Azaria consiguió un papel recurrente como David en la comedia, pero el actor originalmente quería tener un protagónico en el programa . “Ese fue el único trabajo en el que hice una audición dos veces”, admitió el actor a HuffPost Live en 2014. “Pensé que era tan bueno, me rechazaron una vez, dije: ‘Regresaré, lo volveré a hacer, Lo intentaré de nuevo'”. Tras conocer que él que no había sido elegido, Azaria siguió convencido de que era mucho mejor que el desconocido Matt LeBlanc. “Al principio, en mi opinión, en los primeros episodios de ‘Friends’ Matt realmente no había encontrado el personaje”, afirmó Azaria. “Y durante toda la primera temporada pensé, ‘¡Podría haber sido más divertido que él!’. Pero finalmente lo hizo muy bien”.

