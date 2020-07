Productores de “Glee” crearán un fondo universitario para Josey, el hijo de Naya Rivera

El creador de la serie hará un fondo para el hijo de la cantante (Foto: REUTERS/Gus Ruelas)

Los creadores de “Glee” quedaron impactados con Naya Rivera desde sus primeros momentos en el show, por lo que su personaje apareció con más frecuencia de la anticipada. Conforme los años pasaron, ella se convirtió en una parte indispensable de la serie y tuvo mucho impacto en sus compañeros.

A través de un comunicado al portal de The Hollywood Reporter (THR) los productores del show Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan compartieron sus condolencias con el mundo e informaron que ayudarán al pequeño de cuatro años, Josey Hollis Dorsey, hijo de la cantante.

“Naya no era una serie regular cuando la contratamos para ‘Glee’. No tenía más que unas pocas líneas en el piloto. Pero no nos llevó más de un episodio o dos darnos cuenta de que habíamos tenido la suerte de encontrar una de las estrellas especiales más talentosas con las que tendríamos el placer de trabajar. Naya podía actuar, podía bailar y podía cantar. Podía acertar en una broma y podría aplastarte con una escena emocional. Podía moverse entre ser aterradora, dura y profundamente vulnerable con facilidad. Era una alegría para escribir, una alegría para dirigir y una alegría para estar cerca”, expresaron.

Murphy, Falchuk y Brennan quieren que el cariño que le tenían a la actriz, se vea reflejado en el futuro de su hijo. Es por esto que los creativos decidieron crear un fondo universitario que el pequeño de cuatro años pueda aprovechar en un futuro.

“Nuestros corazones están con su familia, especialmente con su madre, Yolanda, que era una gran parte de la familia ‘Glee’ y su hijo Josey. Los tres estamos actualmente en el proceso de crear un fondo universitario para el hermoso hijo que Naya amaba más que nada”, explicaron.

Aunado a esto, los productores también elogiaron su profesionalismo al interpretar a “Santana Lopez”, pues entendía el impacto que podría para los televidentes el ver una relación abiertamente lesbiana en jóvenes de preparatoria.

“Naya entendió lo que ‘Brittana’ significaba para las muchas mujeres jóvenes que se veían representadas en la televisión por primera vez. Siempre se aseguró de que el amor de Santana por Brittany se expresara con dignidad, fuerza y con intenciones puras. Naya siempre se conmovió con las chicas que se acercaban a ella para decirle cuánto le afectaba el amor de Santana y Brittany. La obligación de Naya hacia ellas —y para todos sus fanáticos— era obvia. Tenía una rara combinación de humildad y confianza infinita en su talento”, describieron.

Los productores también reconocieron el turbulento camino que fue el hacer 6 temporadas de este show, y por lo mismo crecieron y se quisieron entre todos como una familia. “Naya era más que una actriz en nuestro programa, ella era nuestra amiga”, agregaron.

Un trágico accidente

Este martes el médico forense del condado de Ventura reveló los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la cantante, y explicó que se trató de un accidente, ya que no había indicios de “lesiones traumáticas o procesos de enfermedad en la autopsia”. Tampoco se encontraron restos de alcohol o drogas.

De acuerdo al sitio de entretenimiento de Deadline la familia de Rivera agradeció los gestos de amor que sus fanáticos y amigos le dedicaron a través de un comunicado.

“Si bien lamentamos la pérdida de nuestra hermosa leyenda, tenemos la bendición de honrar su legado eterno y su espíritu magnético. Naya era un talento increíble, pero era una persona aún mayor, madre, hija y hermana”, explicaron al sitio web.

