Mauricio Barcelata confesó que tuvo que dormir en Televisa durante meses por falta de dinero

El conductor veracruzano Mauricio Barcelata relató que en su llegada a México para convertirse en actor, tuvo que quedarse a dormir en las instalaciones de Televisa porque no tenía dinero para poder cubrir todos los gastos que requería su estancia en la capital del país.

Barcelata, que ahora será conductor del programa de televisión “Guerreros 2020″, dijo que en sus inicios lo inspiró el papel de participantes en los grupos musicales como Parchís y Timbiriche, por lo que decidió acudir a una audición en su natal pueblo de Alvarado, en Veracruz.

Así lo dijo en una entrevista con Jorge El Burro Van Rankin para el programa Hoy:

Me hablan a una audición para un grupo, esto en Alvarado, Veracruz y me pidieron cantar una canción, pero me paralice, no me acordé de ninguna, pero canté el Himno Nacional y me quedé. Se llamaba Cometa y un día nos escucha un productor que se llamaba Bebu Silvetti, nos escucha y nos trae a México y grabamos aquí el disco