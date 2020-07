Michelle Salas habló de cuándo hará abuelo a Luis Miguel

La modelo Michelle Salas afirmó que sí está interesada en tener hijos pues es una idea que siempre ha estado en su lista de pendientes sin embargo, uno de los problemas que enfrenta la hija de Luis Miguel y de Stephanie Salas es el tiempo, pues tiene una agenda muy ocupada, por lo que con sus constantes viajes le es imposible por el momento.

Así lo dijo a sus seguidores en Instagram:

¡Claro! Pero ¿cuándo? Es una pregunta que siempre me hago. Llega un momento en la vida en el que los años empiezan a pasar cada vez más rápido. Sobre todo, entre el trabajo y los viajes constantemente se me van cada vez más rápido y cuando te das cuenta ya pasaron 5 años

Además también añadió a la lista de problemas las condiciones en las cuales se encuentra el mundo pues reconoció que ahora mismo la situación a nivel mundial no parece ser la más apropiada por los recientes problemas que aún se viven por la pandemia de COVID-19, lo que la hizo repensar sobre el momento adecuado una vez más:

Estamos viviendo un momento tan complicado en el mundo y siendo sincera a veces me cuestiono sobre cómo y cuándo traer un ser a este mundo

Sin embargo, a pesar de todas estas situaciones en contra, ella reafirmó que sí está en sus planes y que cuando llegue el momento adecuado planea tener su propia familia, e inclusive ya hasta sabe cuántos hijos quiere tener:

Siempre he dicho que me gustaría tener, aunque sea la parejita, si Dios me lo permite