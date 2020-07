Eiza González y Timothée Chalamet reaparecieron juntos en Los Ángeles

(Foto: Grosby)

Hace una semana, unas fotografías incendiaron las redes sociales. En ellas, aparecía Eiza González disfrutando de unas vacaciones en Los Cabos junto al actor franco-estadounidense Timothée Chalamet.

Durante su escapada al destino turístico de Baja California, los dos famosos pasearon juntos por la playa, se abrazaron y se regalaron numerosos gestos de cariño. En un momento, incluso, se dieron un beso en los labios que fue captado por los paparazzis. La imagen no tardó en convertirse en tendencia en Twitter, y la posibilidad de un romance entre ambos despertó la inquietud de los fans, ansiosos de saber si la estrella de Rápido y Furioso habría encontrado de nuevo el amor.

Aunque hasta el momento ninguno de los dos actores ha confirmado o desmentido la relación, esta semana se dejaron ver juntos en Los Ángeles, a su regreso de Cabo San Lucas. Ambos llevaban ropa casual, calzado cómodo, e iban protegidos con cubrebocas. Además, él usaba una gorra, y ella unas lentes de sol.

Durante el paseo, no se dieron besos ni caricias, e incluso caminaron a cierta distancia. Sin embargo, las imágenes parecen probar lo que muchos querían oír: su historia va más allá de un viaje puntual a playas mexicanas.

La serie de fotografías causaron furor en las redes sociales, especialmente porque llegan sólo semanas después de que el protagonista de Little Women terminara su relación con Lily Rose-Depp, hija de Johnny Depp. Además, en Twitter sorprendieron a muchos usuarios que no esperaban que la actriz mexicana se embarcara en una nueva historia de amor, con un galán de Hollywood.

Las historias de amor de Eiza González

El nombre de Eiza González ha cobrado cada vez más fuerza en Hollywood. Después de años de esfuerzo y de superar obstáculos en su carrera profesional, la intérprete de 30 años ha logrado alcanzar la meca del cine, y ahora saborea las mieles del éxito.

Desde su llegada a Los Ángeles, la actriz de Ciudad de México ha vivido distintos romances. Antes de que la relacionaran con el protagonista de Call Me By Your Name, el más reciente de ellos fue el que vivió junto al famoso australiano Luke Bracey. Ella fue quien dio a conocer el noviazgo a través de Instagram, al compartir una fotografía en la que aparecían juntos durante una fiesta de Ralph Lauren. La imagen llevaba el título de “Mi favorito”, en referencia a Bracey. Pero su historia fue fugaz, y solo meses después, ella ya había borrado todas sus publicaciones juntos.

Además, la actriz mexicana también ha tenido idilios con Liam Hemsworth, ex esposo de Miley Cyrus; o con el DJ Calvin Harris. También se la relacionó con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, con el cantante Maluma, o con Josh Duhamel, ex de la cantante Fergie, del grupo Black Eyed Peas.

Ahora, todo apunta a que la estrella de Bloodshot encontró el amor en brazos de Timothée Chalamet, de 24 años, a quien habría conocido durante el rodaje de la serie The King, producida por Netflix. En ella, el actor interpretó al rey Enrique V, mientras que González dio vida a su esposa, Catherine de Valois.

