Angélica Vale habló del fracaso que tuvo en Televisa: “¿Quién me iba a ver? Ni mi mamá”

Hace casi una década Angélica Vale protagonizó La fea más bella, versión mexicana de Yo soy Betty, la fea, que rompió récords de audiencia en México, pero en su vida no todo han sido proyectos exitosos, como ella misma lo recordó.

En una transmisión vía YouTube, la hija de Angélica María y Raúl Vale, reconoció que la telenovela Y mañana será otro día... mejor, que Televisa transmitió entre abril y julio de 2018, no tuvo el resultado que ella esperaba, principalmente por el horario en que la transmitieron.

“Era una novela muy padre y muy divertida, ahí voy con toda la ilusión del mundo a grabarla y todo y al final la pusieron a las cuatro de la tarde, ¿quién me iba a ver? Nadie. Ni mi mamá” , aseguró.

Y es que para Vale el asunto del horario fue clave para la telenovela producida por Carlos Moreno y que contó además con Diego Olivera, Alejandra Barros y Luis Hacha.

“La verdad es que dices ahí voy a hacer un trabajo donde dejo a mi familia, dejo a mis hijos, hago todo por el público para que la compañía la ponga a las cuatro de la tarde. Me atrevo a decirlo porque mucha gente del público me decía ‘¿por qué no la ponen más tarde?’”, explicó en la transmisión, en la que estuvo acompañada por Angélica María.

El pasado mayo, también en su canal de YouTube, Vale explicó el motivo por el que no ha regresado a Televisa.

“A mí todo me ha costado muchísimo trabajo siempre, todos mis trabajos me han costado siempre, siempre he tenido que demostrar, siempre he tenido que luchar”, comentó Vale al inicio del video, en el que también estuvo acompañada por Angélica María.

El asunto de Televisa pronto surgió entre las preguntas que les hacían y Angélica María comentó: “Hacen una telenovela y le dan en la torre a su telenovela, la cambian, la hacen otra cosa, ¿qué es eso? Es horrible trabajar con el hígado… es difícil”.

La actriz y cantante no especificó a qué producción se refería, pero dejó ver que no estaba de acuerdo con la manera en que había sido manejado el trabajo de su hija.

Y acerca del por qué no han aparecido en otro proyecto de Televisa señalaron:

“Desgraciadamente no es cosa de nosotras, es cosa de que a la gente de la televisión se le ocurra llamarnos. Luego mucha gente piensa que tenemos el poder de decir cuándo volvemos a la televisión. Uno tiene que esperar a que el productor se le ocurra”

La infidelidad de José Manuel Figueroa

El nombre de Angélica Vale circuló hace unos días cuando Ninel Conde la mencionó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

“Según yo, (me fue infiel) con ‘La Vale’ y con Paty Muñoz, que ella fue la que dijo en televisión que ‘mientras Ninel palenqueaba, yo palenqueo con él’”, explicó Conde.

“Me dolió mucho, la verdad. Ahorita ya es una prueba superada y ni hay que revivir muertos. Que se confirme que te ponen el cuerno sí fue muy doloroso”, confesó.

Sobre la relación con Angélica Vale, Ninel aclaró que no está segura si la actriz sabía del romance que ella tenía con el hijo de Joan Sebastian.

Comentó que descubrió la traición de José Manuel en Estados Unidos.“Con Angélica se fue a Los Ángeles y los caché. Bueno, lo caché a él, no sé qué le habrá dicho a ella, a lo mejor que habíamos terminado”.

