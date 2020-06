El inesperado cambio de “look” de Emily Ratajkowski: la modelo ahora es rubia

La modelo, que este mes cumplió 29 años, lució su cabello mucho más claro en sus redes sociales (Foto: REUTERS/Lucas Jackson)

Emily Ratajkowski sorprendió a todos esta semana al presumir un cambio de imagen radical: su cabellera ahora es rubia.

La modelo, que este mes cumplió 29 años, lució su cabello mucho más claro en sus redes sociales, donde pronto acaparó la atención de sus fanáticos que aún la recuerdan como una morena de fuego.

Desde su cuenta de Instagram, Ratajkowski publicó un video con el resultado y donde se le ve con un aspecto completamente revolucionado, el cual adquirió para concluir su cuarentena por coronavirus.

“Rubia”, escribió para acompañar el pequeño clip con su nueva imagen y con el que agradeció a una reconocida marca de productos para el cuidado del cabello.

Ratajkowski publicó un video con el resultado y donde se le ve con un aspecto completamente revolucionado (Foto: Instagram de Emily Ratajkowski)

Emily Ratajkowski, fiel a su instinto de aparecer en sensuales atuendos, también publicó varias instantáneas en las que lució un diminuto bikini negro, que le ayudó a resaltar la luz que ahora lleva en su melena.

El look de infarto de la estrellada nacionalizada en Estados Unidos fue acompañado por varias poses sensuales, las cuales robaron las miradas y los suspiros de los más de 26.6 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram.

La modelo también apareció en varias imágenes con su imponente perro Colombo, con quien suele pasear por las calles de Nueva York.

Ya desde sus historias de la misma red social documentó el proceso al que se sometió para lograr la coloración indicada. Así apareció con los papeles metálicos en la cabeza y mientras le enjuagaban los químicos del cabello.

Para lograr esta nueva imagen se inspiró en los looks noventeros y especialmente en las imágenes de Sharon Tate y Pamela Anderson. (Foto: Instagram de Emily Ratajkowski)

En un comunicado explicó que esta nueva imagen es lo más radical que se ha hecho en toda su vida y ocurrió después de dos periodos muy importantes: su cumpleaños y la cuarentena por COVID-19 que se sigue en todo el mundo.

“¡Nunca en mi vida me había decolorado el cabello ni he hecho cortes significativos en mi melena! Estoy totalmente encantada con que Kérastase me haya dado su ‘bendición’ para ser rubia”, mencionó.

“Acabo de celebrar mi cumpleaños y estoy muy feliz de terminar esta cuarentena con una nueva imagen. La belleza está destinada para divertirse y expresarse, y esto es, sin lugar a duda, lo más divertido que he hecho con mi look”, explicó.

La empresa también utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje especial a la famosa que se volvió su imagen desde enero del 2018: ¡Gracias Emily por la confianza! Co-crear esta transformación contigo fue divertido, estamos aquí para cuidar a ti rubia”.

Rosa Carrico, Presidenta Global de Kérastase, declaró que este nuevo look fue planeado durante meses y ahora la joven de 29 años es la imagen de la campaña que se estrenará el próximo año, Blond Absolu.

También publicó varias instantáneas en las que lució un diminuto bikini negro (Foto: Instagram de Emily Ratajkowski)

Emily Ratajkowski conversó con Elle sobre sus motivos para convertirse en rubia y sus inspiraciones para lograr este cambio completo.

“Con la cuarentena, te estás mirando al espejo y estás como, ¡necesito cambiar!”, recordó su sentir antes del pasado lunes, cuando por fin se sometió a un intenso proceso que duró casi ocho horas.

Explicó que decidió conservar sus raíces oscuras, pero adoptar un rubio muy claro: “Quería que el color se pareciera más al amarillo que al ceniciento. Sé que a mucha gente le encantan las cenizas en este momento, pero creo que por mi complexión, eso no estaba bien”.

En esta charla confesó que para lograr esta nueva imagen se inspiró en los looks noventeros y especialmente en las imágenes de Sharon Tate y Pamela Anderson.

