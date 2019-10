Hasta el momento, la actriz de Gone Girl y Welcome Home, no se ha pronunciado al respecto; pero cabe mencionar que, no es la primera vez que Robert demanda a una celebridad por utilizar contenido suyo sin su autorización, tal es el caso de Gigi Hadid, a quien el paparazzi denunció por publicar en sus redes sociales una fotografía de su e xnovio, Zayn Malik, la cual, fue tomada por él.