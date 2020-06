Pati Chapoy explotó contra los medios de espectáculos: ¡Pónganse a trabajar baquetones!

La conductora demeritó a otros medios de espectáculos tachándolos como "programillas" y asegura que los contenidos que ella ofrece son los mejores (Foto: Instagram@chapoypati)

La famosa conductora de Ventanteando, Pati Chapoy, criticó a los medios de comunicación que se enfocan en el espectáculo y copian a su programa, el cual lleva más de 24 años al aire en TV Azteca. Así lo dijo en la emisión de su programa de este jueves:

Ventaneando es el líder del espectáculo. Todos los demás programillas que han salido por ahí, que ahorita pululan, páginas de internet y programas de televisión Azteca quieren imitarnos y se quedan con el material. Pero Ventaneando es Ventaneando. Que trabajen y no sean baquetones

Chapoy refirió a los medios que usan parte del contenido de su programa como referencia para complementar sus secciones. Este comentario se da en un contexto de polémica dentro de la misma televisora, pues Pati también entró en conflicto con algunos productores del programa matutino Venga la Alegría, que también pertenece a TV Azteca, luego de que en un segmento de comedia, se insultara a su compañera de Laura G.

"El Capi" Pérez respondió con humor a los comentarios que hizo Pati Chapoy en "Ventaneando" (Foto: Twitter @elcapiperez/@ventaneandouno)

PATI CHAPOY SE QUEJÓ CON PRODUCTORES DE VENGA LA ALEGRÍA

El segmento dirigido por el comediante Carlos “El Capi” Pérez, mientras protagonizaba a su personaje Margarita McKenzie, una semblanza de una trabajadora de Recursos Humanos. En donde critican y se burlan de sus compañeros del mismo programa. En aquélla ocasión le tocó a Laura G, quien forma parte del equipo de conducción y a quien en broma criticaron por “hablar mucho” e “interrumpir a los especialistas e invitados”.

Laura siguió el juego y dijo, en una forma en la que sigue la intención de la broma, que muchas personas van a pensar que es una “perra”, algo a lo que el Capi refirió que debía ser “doblemente perra”. Tras lo cual el segmento siguió de forma normal.

Esto generó que Chapoy se molestara y acudiera con los productores ejecutores de Venga la Alegría específicamente con Diógenes Llubéres y con Sergio Sepúlveda, quien además de ser productor ejecutivo del programa es co-conductor. Al respecto, Chapoy dijo lo siguiente:

Estamos expuestos no solo a la crítica local sino a la crítica fuera y es muy pesado, tenemos que tener un armamento emocional muy grande. Esta niña hace bien su trabajo. Me parece injusto que hagan eso. Al Capi no le estoy echando carrilla, pero sí al productor, no se vale que un productor haga eso

Laura G salió en defensa del productor de "Venga la alegría", Dio Lluberes (Foto: Instagram @lauragii)

Luego de que se hiciera el reclamo, la situación fue abordada por la Unidad de Género que tiene la televisora del Ajusco, dirigida por Jacqueline L´hoist, ante lo que se informó que habría un seguimiento para revisar la situación. Por su parte, Chapoy dijo que esto no refleja los valores de TV Azteca por lo que criticó el uso de un espacio del programa para comentarios así aunque definió que no se refería directamente al Capi Pérez, pero sí a los productores que permitieron que se realizaran dichos comentarios en televisión.

Sin embargo, Laura G dijo que no le preocupa la situación pues argumentó que el tema del segmento es hacer comedia, por lo que no se siente afectada; asimismo, refirió que el tema no era de gravedad pues cuando fue el conductor de Ventaneando Pedro Sola, “fue mucho más fuerte y nadie dijo nada”.

Llegué a mi casa y me estaban buscando de Azteca. En la comedia si uno no reacciona, el comediante no puede contar bien su chiste. En la sección de Margarita siempre quiero reaccionar un poquito más (...) Fue un malentendido al 100%. Porque el mismo Pedrito ha estado con nosotros en <i>Venga la Alegría</i>. Ayer la unidad de género se comunicó conmigo para aclararlo

