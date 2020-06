“No llegó a tanto”: Andrea Escalona negó haber tenido una “noche de pasión” con Paul Stanley

Andrea Escalona rechazó que tuviera una noche de pasión con Paul Stanley (IG: andy_escalona)

Durante una dinámica del programa Hoy, la presentadora Andrea Escalona aclaró que no tuvo una “noche de pasión” con Paul Stanley, su compañero en la emisión de Televisa.

Escalona y Galilea Montijo estaban jugando "¿Dónde quedó la bolita?", dinámica en la que cada participante tiene una canasta en la cabeza y si el otro encesta puede hacerle una pregunta.

Así que como Galilea encestó en la canasta de Andrea le preguntó directamente a la hija de la productora Magda Rodríguez: “¿Es cierto que tú y Paul tuvieron una noche de pasión”, a lo que Andrea respondió:

Paul era mi vecino, iba mucho a la casa y tomábamos vino, pero qué tanto llegó el vino, no, no llegó a tanto

Andrea Escalona y Galilea Montijo en "Hoy" (Captura de pantalla - Las Estrellas)

Aunque Galilea insistió en el asunto, Andrea fue firme con su “no, no tanto”, respecto de lo que habría pasado con Paul, quien al fondo de la escena únicamente dijo “Yo estoy esperando recibir las pelotas”.

Cuando a Stanley le tocó participar en la dinámica, "El Borrego" Nava le preguntó sobre la mujer más famosa con la que habría tenido algo que ver.

Paul respondió: “con la Escalona, que dice que tomamos champaña”, pero Andrea intervino de inmediato para aclarar: “No, no pasó y tiene una más famosa que también estaba en el programa Hoy”.

Paul Stanley bromeó sobre el supuesto romance con Andrea (Captura de pantalla- Las Estrellas)

¿De dónde surgió todo?

La duda surgió luego de que Martha Figueroa, quien también tiene una sección en Hoy, diera a entender que entre Escalona y Paul hubo algo más que amistad.

En el programa Con Permiso, Figueroa retomó las palabras de Escalona en otra dinámica del programa, pues dijo que se casaría con Raúl Araiza, que amaría a Paul Stanley y mataría a Mauricio Mancera.

“Al que tendrían que preguntar es a Paul cuando dijo ‘tener pasión con Paul’. ¿Otra vez? Cuetan los enterados que allá en Miami, cuando se conocieron (pasó algo), yo no sé porque yo no vivía en Miami”, comentó Figueroa.

Martha Figueroa sembró la duda sobre Paul y Andrea (Video: Captura Unicable)

Pero tras la pregunta de Galilea, Escalona aclaró que no llegó a tanto su convivencia con Paul.

Sobre Mauricio Mancera y ser hija de Magda Rodríguez

En las últimas semanas Escalona ha hablado de varios asuntos relacionados con su trabajo en Hoy.

En el programa Miembros al aire, Escalona participó en el juego “Casar, amar y matar” y fue ahí donde reveló que “mataría” a Mauricio Mancera, quien fuera su compañero en Hoy, porque ya no son amigos.

Escalona dijo que perdió la amistad de Mauricio Mancera cuando entró a "Hoy" (IG: maumancera)

“Sin duda (me casaría) con ‘El Negro’, pues con Paul (haría el amor) porque se me hace muy divertido y me cae muy bien y (mataría) a Mauricio Mancera porque hace mucho éramos amigos y la verdad es que cuando entré a Hoy perdí su amistad, no sé ni por qué”.

Andrea dijo desconocer las razones de su distaciamiento, "pero de la buena amistad que teníamos ya ni nos hablábamos".

Y en la emisión Terapia de shock, Andrea dijo que, contrario a lo que podría pensarse, el ser hija de la productora Magda Rodríguez ha sido complicado en el ámbito laboral.

Con su mamá, la productora Magda Rodríguez (Foto: Instagram)

“Tengo una mamá productora, gracias a Dios, pero te puedo decir que eso ha sido un paso o un impedimento. Que ha habido muchos lugares donde me han corrido por ser hija de Magda, donde no me han querido porque también tiene amigos y tiene enemigos, donde me han abierto puertas y también me las han cerrado... En la televisora del Ajusco yo creo que dices Magda Rodríguez y dos que tres vomitan, actualmente, por talentosa, porque es una mujer muy trabajadora, es una mujer que se levantara a las 5:30 de la mañana y se duerme a las 12 de la noche”, detalló.

