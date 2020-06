“No tienen nada de pacificadores”: Paty Navidad criticó a la Brigada Marabunta en medio de los ataques de TV Azteca y Javier Alatorre

Paty Navidad volvió a poner en duda la veracidad de la crisis por coronavirus y desató un escándalo al pedir a la gente que salga a grabar a los hospitales (IG: patricianavidad)

En medio de las críticas que TV Azteca y Javier Alatorre recibieron por transmitir un polémico reportaje en contra de la Brigada Marabunta, la actriz Paty Navidad emitió su opinión sobre el grupo respaldado por diversas organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos y lo catalogó como “protectores de los delincuentes”.

La famosa se sumó a la polémica surgida en torno a la cápsula transmitida por la televisora mexicana, donde criticó la actuación de la Brigada Humana de Paz Marabunta tras los destrozos hechos en las manifestaciones realizadas en la Ciudad de México a causa de los asesinatos de Giovanni López, en Jalisco y George Floyd, en Estados Unidos.

El presentador mexicano, Javier Alatorre, señaló que el personal de la brigada dio “carta blanca” a los manifestantes para causar caos con total impunidad en la capital del país.

Estos comentarios pronto causaron la molestia de los internautas, quienes convirtieron el tema en tendencia en cuestión de horas en Twitter.

(Foto: Twitter de Paty Navidad)

Pero en medio de todos estos comentarios, surgió el de la actriz Patricia Navidad, que también atacó al grupo respaldado por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS).

En su cuenta de Twitter, la famosa escribió que la Brigada Marabunta es “protectora de los delincuentes que actúan en total impunidad”.

“No comprendo como existen personas que defienden estos actos vandálicos y violentos. #BrigadaMarabunta NO tienen nada de pacificadores, más bien son protectores de los delincuentes que actúan en total impunidad... la pregunta obligada, ¿y las autoridades?”, escribió en su comentario esta mañana.

Navidad también compartió el video del controvertido reportaje transmitido en programa de Javier Alatorre y donde incluso se acusa que el grupo defensor de los derechos humanos son: “dicen ser pacificadores, pero suelen ser testigos de los desmanes, aunque nunca tratan de detenerlos... dan bienestar a los violentos y no a las víctimas”.

Además pidió que respetaran sus opiniones y se mantuvo firme a las creencias por las que siempre recibe burlas y críticas: “No vengan a querer imponerme sus ideas o creencias religiosas, tengo las mías y no coinciden con lógicas ni adoctrinamientos, no soy fanática de nada ni de nadie, libre de pensamiento, espiritual y con fe en Dios que habita en mi interior en luz y amor”.

Fue creada en 2007 con el objetivo de ser un mediador de conflicto entre las autoridades y los manifestantes durante las protestas sociales. (Foto: Facebook/Brigada Humana de Paz Marabunta)

La Brigada Humana de Paz Marabunta pertenece a la Asociación Civil Espacio Libre Independiente Marabunta, quienes se dedican a la protección y garantía de los derechos humanos.

Fue creada en 2007 con el objetivo de ser un mediador de conflicto entre las autoridades y los manifestantes durante las protestas sociales.

Sus métodos de actuación están conformados conforme a los estándares nacionales e internacionales, como el Protocolo de Actuación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la protección de las personas en el contexto de las manifestaciones, en el cual participaron para crear.

Incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido la labor que realizan, sobre todo en cuanto a la documentación y defensa de los derechos humanos.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX) fue uno de los organismos que salió en defensa de la Brigada Marabunta después del ataque de TV Azteca y Javier Alatorre.

La dependencia respaldó al grupo por la independencia, precisión e imparcialidad con la que trabajan durante las manifestaciones en México, las cuales han sido señaladas en repetidas ocasiones por presenciar represión policíaca.

La actuación de la Brigada Marabunta también ha sido aplaudida en otras ocasiones y hasta ha recibido varios premios como la Medalla de Derechos Humanos en 2016, el Premio de la Juventud en junio 2017 y la Presea a Defensores de Derechos Humanos otorgada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en 2019.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Qué es la Brigada Marabunta, el cuerpo respaldado por Derechos Humanos tras críticas por su actuar en las protestas

“Seguiré opinando”: la tajante respuesta de Paty Navidad a los famosos que la critican