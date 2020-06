El controversial mensaje de Miguel Bosé sobre la red 5G, las vacunas y el control de la población

En medio de los esfuerzos mundiales por el desarrollo de una vacuna para contrarrestar al coronavirus, Miguel Bosé ha vuelto a difundir en su cuenta de Twitter su polémica versión acerca de la vacunación. Ya hace unos pocos días había asegurado que la pandemia que afecta a muchas naciones del mundo se trata de una “gran mentira de los gobiernos”, pero este martes ha ido más allá al acusar frontalmente a Bill Gates de ser el artífice de un plan para controlar a la población mediante una sofisticado tecnología.

El cantante de Bajo el signo de Caín reveló en un hilo que la “compañía farmacéutica” (sic) GAVI también es propiedad del fundador de Microsoft, con su Fundación en la que participa al lado de su esposa Melinda Gates, y la calificó como “especialista en vacunas fallidas”, asegurando que únicamente ha provocado víctimas de muerte en todo el globo.

En contra de lo que afirma el también juez del reality show de Televisa Pequeños Gigantes, la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI) no es una farmacéutica, sino una asociación para proporcionar vacunas contra las enfermedades infecciosas que aquejan a los niños, y en ella colaboran diversos organismos como UNICEF, la OMS, el Banco Mundial y la propia fundación que refiere el cantante.

En su acusación, Bosé adjuntó un video del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, donde éste habla de la urgencia del desarrollo de una vacuna contra el COVID-19.

“La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado sus atrocidades”, escribió al inicio del thread.

En su largo mensaje, el también actor, cuyo nombre completo es Luis Miguel Gonzáles Bosé, acusó al magnate de la informática de fraguar un plan con fines de extender un dominio sobre la humanidad.

“BILL GATES, el eugenésico, se olvida de la existencia de la maldita hemeroteca, y en el pasado habló reiteradamente de más, sobre su proyecto de vacunas que portasen micro chips o nano bots, para obtener todo tipo de información de la población mundial con el sólo fin de controlarla”, insistió el músico.

Quien fuera en los años 80 el padrino del grupo Timbiriche aseguró que las vacunas en desarrollo trabajarían en conjunto con la tecnología móvil de telecomunicaciones de quinta generación.

El presidente de España tampoco salió bien librado tras los mensajes de Bosé, quien aseguró que Sánchez está actuando en contubernio con Gates y GAVI.

Pedro Sánchez “El Salvador”, en nombre del Gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista, como de costumbre sin el permiso de la ciudadanía. Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES. #YoSoyLaResistencia