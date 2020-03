Bosé se casó el 1 de marzo de 1955 con el célebre torero español Luis Miguel “Dominguín” en Las Vegas y el 16 de octubre de 1955 lo hizo en España. "Mandé un telegrama a mi madre desde América: ‘Me he casado’ y ella me respondió: 'Me he enterado por la prensa, ¿estás loca?”, contaba hace unos meses al diario italiano La Repubblica.