“Al parecer es mejor así”, la misteriosa foto de Danna Paola en la que aparece triste

Danna Paola se ha visto inmersa en muchos conflictos desde el caso con Sebastián Yastra, con su salida de "Élite y hasta con Cepillín (Foto:@dannapaola)

Danna Paola ha estado en el centro de las redes sociales durante las últimas semanas debido a la diversa cantidad de conflictos y comentarios en los que la actriz y cantante ha participado. Desde el escándalo amoroso con el cantante colombiano Sebastián Yastra hasta las recientes declaraciones del cómico “Cepillín”, en donde la tacha de ser una persona soberbia y que no tiene tacto para dirigirse a los demás.

Cuando Danna Paola publicó una foto en Instagram en donde aparece posando en su sillón con un gesto de tristeza, llamó mucho la atención de sus seguidores. En la descripción de la foto, la cantante escribió:

Tal vez es mejor así...

Cepillín dijo que Danna Paola "se subió a la nube" y se refirió a ella como "tarada" (IG: miembrosalairetv/ dannapaola)

La estrella se ha visto envuelta en una gran cantidad de conflictos y uno de los que más han tomado prominencia son las declaraciones hechas por “Cepillín” en las que se refirió a Danna Paola como una chica “tarada”, luego de narrar que cuando se conocieron . Esto se dio en el Parque Industrial Fundidora, en Monterrey, cuando Danna era adolescente y se encontraba interpretando el personaje de “Patito”, de la telenovela de Atrévete a Soñar. Fue entonces que cuando los presentaron, la actriz le pidió que mantuviera la distancia y dijo"me dan fobia los payasos, hazte para allá."

Al respecto, el payaso dijo en una entrevista para Multimedios lo siguiente:

Hay gente como Danna Paola que dice ‘le tengo fobia a los payasos’, porque es una pobre tarada, con todo respeto. Un día me dijo ‘ay no, te tengo miedo’, pobrecita. Alguien que yo le tenga así fobia se llama Danna Paola (...) Ahora se cree más, se quedó en la nube.

Danna Paola también se vio relacionada en la ruptura de la relación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra (Foto:Especial)

Asimismo, Cepillín confesó que en ella también se refirió de forma soberbia con uno de los integrantes del programa “La Academia” en el cual ella participó como juez. En este escándalo, la cantante habría ofendido a uno de los participantes al referirse como “culero” y presumió haber tenido mucho más tiempo de artista y de éxito que muchos de sus compañeros.

Un caso relacionado es la cantidad de rumores que se han tenido de las causas por las cuales la actriz tuvo que abandonar el set de la serie “Élite” de Netflix, pues según rumores, los productores de la serie ya no toleraron su participación por algunas actitudes que tenía con sus compañeros pues “siempre presumía de sus lujos” o tenía un comportamiento de “diva” que le causó algunos problemas con sus compañeros y parte del equipo.

Aunque hasta el momento no ha habido un comunicado formal de que esta haya sido la razón por la cual se decidió suspender la participación del personaje de Lucrecia Montesinos y el cual era uno de los que más seguidores tenía en la serie.

Sumado a esto, el escándalo ante el cual la cantante retomó mucha popularidad en las búsquedas por internet se debe a su papel en la ruptura de la relación entre el cantante colombiano Sebastián Yatra y la actriz argentina Tini Stoessel.

Sobre este tema, se dice que fue causado porque Danna Paola “era la tercera en discordia” en la relación. Además como una referencia en la letra de la canción “Mala fama”, la cantante se refiere directamente a Sebastián en la parte en la que dice: “Que si me fui con Maluma, no; que sí con Yatra… con Yatra sí me fui”.

