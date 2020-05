Cepillín atacó a Danna Paola por su actitud: “Ahora se cree más, se quedó en la nube”

El payaso no tuvo las mejores palabras para Danna Paola (IG: miembrosalairetv/ dannapaola)

Aunque es una de las estrellas juveniles del momento, Danna Paola no tiene una buena imagen ante Ricardo González, el famoso payaso “Cepillín”, quien la atacó en una reciente entrevista.

“Cepillín” criticó la actitud de Danna Paola tanto el día que se conocieron como la que mostró en La Academia.

El payaso se refirió a la fobia que tiene Danna Paola a los payasos, y de la que ella misma habló hace un par de meses.

“Tengo una fobia, pero es horrible, yo sufro de una fobia a los payasos desde que tengo 8 años de edad y es algo que me trauma muchísimo, yo no puedo ver IT el payaso”, confesó.

Danna Paola tiene fobia a los payasos

Y así, en la reciente entrevista que dio al programa Chismorreo de Multimedios, “Cepillín” no tuvo las mejores palabras hacia la estrella de Élite.

Hay gente como Danna Paola que dice ‘le tengo fobia a los payasos’, porque es una pobre tarada, con todo respeto. Un día me dijo ‘ay no, te tengo miedo’, pobrecita. Alguien que yo le tenga así fobia se llama Danna Paola

González no entiende la actitud de Danna, sobre todo porque “en su casa tuvo un negocio de fiestas infantiles, entonces cómo le hacían”.

Recordó el incómodo momento en que se conocieron, cuando Danna fue con el espectáculo de Atrévete a soñar (basado en la telenovela que protagonizó hace más de una década) al Parque Fundidora de Monterrey.

Cepillin recordó cuando conoció a Danna Paola (Foto: Cuartoscuro)

“Cuando la conocí que iba de ‘Patito’ allá en Monterrey, en la Fundidora así me dijo ‘ay, es que le tengo miedo a los payasos, hazte para allá’”, aseguró antes de rematar contra otro insulto para la también actriz, pues aunque no lo dijo en voz alta se entendió que se refirió a ella como “pobre pendej*”.

Las críticas de “Cepillín” fueron más allá y habló de la actitud de Danna en fechas recientes, por ejemplo en La Academia, el programa de TV Azteca donde desató una polémica por lanzarse contra uno de los participantes que le dijo “culer*”.

“Ahora se cree más, se quedó en la nube”, aseguró.

Cepillín también criticó la actitud de Danna Paola en "La Academia" (Captura de pantalla)

“La vi en un programa de TV Azteca, que se sintió ofendida por uno de los participantes, bien flotada. En lugar de decir ‘son muchachos nuevos’, en vez de eso ‘tengo veintitantos años de trayectoria y yo nunca he ofendido a nadie’, y yo dije ‘si al primero que ofendiste fue a mí’... la historia tiene memoria y yo no me dejo de nadie, y le digo al público, tampoco se dejen de nadie, nadie puede pisotear tu dignidad”.

A diferencia de la actitud de la cantante, Cepillín destacó que Thalía es “una niña adorable”, mientras que “Danna Paola es un fiasco”.

Cepillin (Foto: Cuartoscuro)

Sobre Karla Panini

El payaso también habló hace unas semanas sobre uno de los escándalos que más atención ha acaparado: el de Karla Panini y Las Lavanderas.

Si bien criticó el hecho de que Panini y su esposo, Américo Garza, no permitan que las hijas menores de Karla Luna convivan con su familia materna, también defendió el amor entre ambos.

Se dijo incapaz de juzgar a alguien y destacó el amor que existe entre ambos al punto de que continuaron juntos y se casaron.

Cepillín habló sobre el romance de Karla Panini y le hizo un pedido (IG: cepillintv /malinfluencersmx)

“Ni el dinero ni el amor se pueden ocultar”, aseguró y explicó que el amor surgió en medio de la convivencia tan frecuente que tenían los tres.

Además dijo que si Garza fuera de otra religión se podría haber casado hasta con siete mujeres. “¿Yo podría juzgar que la gente se ame? No”, señaló Cepillín, quien además dijo:

“El hecho de que se haya enamorado la Panini del esposo de Karla Luna... es el amor el que vence ahí en este caso”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Cepillín se sumó a la polémica de Las Lavanderas y defendió el romance de Karla Panini: “Es el amor el que vence”

Sin Danna Paola y Ester Expósito: así confirmaron la cuarta temporada de “Élite”

Platanito entró a la polémica de Las Lavanderas y atacó a Karla Panini: “Nunca había conocido a alguien con esa maldad”