“Si quieres hablo de las brujerías que le hicieron a Karla Luna”: Felipe Silva amenazó con destapar más escándalos de Américo Garza y Karla Panini

Felipe Silva reveló que Américo Garza y Karla Panini le habrían hecho brujería a Karla Luna (IG: felipe.silva.oficial.sv/ malinfluencersmx)

El empresario Felipe Silva, quien en los últimos días ha cobrado notoriedad por sus temerarias declaraciones acerca de Las Lavanderas, aseguró que Karla Panini y Américo Garza le hicieron brujería a Karla Luna.

El detalle se destapó en el programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, en donde se compartieron capturas de pantalla de una supuesta conversación entre Silva y Américo Garza.

En dicho chat de WhatsApp, Garza le reclamaba al empresario por todo lo que ha dicho acerca de él y Karla Panini y le ofrecía dinero para que dejara de hablar.

"Voy a entender cuando dejes de molestar y sé que puedes filtrar esta conversación, pero me vale, nada dig que me comprometa, solo de compas deja de abrir el hocico y tan tan", supuestamente le escribió Garza, a lo que el empresario respondió preguntándole si es que lo estaba amenazando.

“¿Qué quieres que te conteste? ¿que si? Pues no, solo pido que no te pegas (sic) con mi familia, ese no es una amenaza, así que para de blbla y punto. ¿Crees que la familia de la pinch* muerta te lo va a agradecer? Eso jamás, pero tú sabes hasta dónde llegas, todo lo que dices pasó hace más de 9 años, no seas pendej* Silva”.

Captura de pantalla del chat entre Felipe Silva y Américo Garza donde el empresario advirtió que podría hablar de la brujería que le hicieron a Karla Luna

Entonces el empresario le dijo: “Que pases linda noche, no te voy a permitir un solo insulto, no soy de aquellas personas que te gusta insultar y que puedes hacer con ellas lo que siempre has hecho” y le advirtió que podría destapar más información escabrosa alrededor de Las Lavanderas.

Conmigo ten cuidado porque si quieres hablo de las brujerías y trabajos satánicos que le hicieron a Luna. Tú dices si le sigo o no

"Qué recuerdos aquellos cuando hacíamos negocios jugosos y ahora me sales con eso, mejor vamos a calmarnos y lo resolvemos, ¿qué quieres? ¿dinero y cuánto?", siguió Garza en la conversación.

“Dinero, todo lo quieres arreglar cómo siempre con dinero, no Américo, así no, deja que la familia de Karlita Luna vea a las niñas y dejo de hablar y no comento nada de las brujerías y más”, respondió Silva.

Gustavo Adolfo Infante puso en duda todo lo declarado por el empresario, con quien pudo hablar vía telefónica.

Las Lavanderas se encuentran de nuevo en el centro de la polémica (IG: malinfluencersmx/ karlalunatv)

Según el periodista, Silva le dijo que el cáncer de Karla Luna fue provocado por esos trabajos de brujería que supuestamente le habrían hecho Garza y Panini.

Silva, según dijo Infante, le comentó que al productor Memo del Bosque también le habría dado cáncer porque contrataron a la misma persona para hacer trabajos de brujería."Tiene fotografías de los entierros que hacían con la foto de Karla Luna".

Sin embargo, el periodista señaló que Silva no quiso darle el teléfono de Américo Garza para corroborar que la conversación que le envió hubiera sido con él.

El documento de Silva dirigido a Gustavo Adolfo Infante

En una de sus publicaciones de Instagram, Silva compartió un comunicado respecto de comentarios que hicieron en De Primera Mano señalando como vendedor de droga, lo que él rechazó rotundamente. “El haber comentado que a cambio de apoyo económico me relacioné sexualmente con la comediante Karla Panini y conseguir o cumplir con ciertos requisitos o gustos personales de dichas personas no me hce a mi responsable del supuesto consumo de drogas de las personas mencionadas”.

Polémicas declaraciones

La semana pasada Silva se convirtió en figura del mundo del entretenimiento en México por sus declaraciones sobre Las Lavanderas.

Aseguró que pagó por tener un encuentro íntimo con Karla Panini.

Silva dijo haber tenido un encuentro íntimo con Karla Panini a cambio de dinero (IG: felipe.silva.oficial.sv)

“Como caballero lo voy a decir: yo tuve un encuentro, no quiero decir amoroso porque nunca la amé, pero yo tuve un encuentro sexual con Karla Panini a través de dinero ecónomico, yo le pagué a Karla Panini porque tuviéramos un ‘no me olvides’, un ‘acostón’, un algo”, aseguró a Multimedios.

En la misma entrevista dijo que Garza tenía amenazada a Karla Luna y que Panini se divorció de Óscar Burgos porque lo encontró con otra persona.

“Panini es de lo peor. Karla Panini se divorció de Óscar Burgos, si mi gran amigo Perro Guarumo tiene los suficientes pantalones para que diga la verdad, porque la encontró en Reynosa, Tamaulipas, en un show, con una persona en la cama, haciendo el amor a Karla Panini. Por eso fue el detonante de la separación que hubo”.

