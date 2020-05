Nació el primer nieto varón de José José: el pequeño llegó un mes antes por la diabetes de Marysol Sosa

Marysol Sosa, hija de José José, dio a luz a su segundo hijo el pasado fin de semana. (Instagram)

Marysol Sosa, hija de José José, dio a luz a su segundo hijo el pasado fin de semana. El primer nieto varón del “Príncipe de la canción” nació un mes antes de lo previsto porque su madre fue diagnosticada con diabetes gestacional, lo que ponía en riesgo la salud de ambos.

José Patricio, nombre que eligieron los padres en honor al intérprete de El Triste, pesó 2 kilogramos con 750 gramos y midió 51.5 centímetros el pasado 8 de mayo por medio de una cesárea.

Marysol Sosa declaró a la revista TV Notas que tuvieron que adelantar su parto para evitar complicaciones porque la diagnosticada con una diabetes gestacional, aunque no fue considerado como de urgencia.

"Me la detectaron en abril y primero me dieron cambio de dieta y una pastilla para controlar todo, así estuve los últimos 15 días, y cuando regresé al chequeo, los niveles de azúcar no habían bajado como querían los doctores. Entonces en el último ultrasonido que me hicieron, ya había cumplido los ocho meses, estaba corriendo la semana 36, pero lo bueno es que el bebé venía como adelantado dos semanitas, entonces decidieron mejor que ya viniera al mundo”, explicó a la publicación mexicana.

La hermana menor de José Joel detalló que desde que le detectaron esta enfermedad, fue asesorada por una nutrióloga para integrar a su dieta más frutas y verduras y eliminar los carbohidratos y los azúcares no necesarios.

Pero a pesar del cambio en su alimentación, Marysol no tuvo una mejoría considerable, por lo que analizando todos los factores que se presentaron durante la gestación, como la muerte de José José y la crisis por coronavirus, los médicos decidieron adelantar casi un mes el alumbramiento.

"La decisión de adelantar el parto fue como de precaución, para que no ocurriera nada malo después. No fue tanto de urgencia, porque de hecho nos habían dicho que podría haber nacido desde el lunes pasado (4 de mayo) y lo tuvimos hasta este viernes (8 de mayo), entonces fue de prevención todo esto”, confesó.

A pesar de estar orientada por los médicos, Marysol no dejó de sentir temor: “Definitivamente (sintió miedo), porque no me lo esperaba; dentro de nuestra oración constante, que ha sido con toda nuestra fe y de poder inclusivo, de apoyar a la gente en estas situaciones que estamos viviendo, cuando me dijeron que tendría que nacer ya, sí dije: ‘Ay, Señor, no sé qué vaya a pasar’. La verdad, pasaron muchas cosas por mi cabeza, pero dentro de todo, decía: ‘Señor, hágase tu voluntad’. Al final no quería que mi bebé la pasara mal, ni yo, entonces fue la mejor decisión”.

La diabetes gestacional se presenta en el cuerpo de la mujer cuando las hormonas del embarazo impiden el trabajo de la insulina, por lo que hay más presencia de azúcar en la sangre.

“La diabetes gestacional se inicia cuando el cuerpo no puede producir ni utilizar toda la insulina que necesita para el embarazo, y sin suficiente insulina, la glucosa no puede salir de la sangre y convertirse en energía”, explicó Daniel Dionisi, especialista de Ámbar Casa de Salud.

La diabetes gestacional suele afectar a la madre en el último trimestre del embarazo, luego de que se formó el cuerpo del bebé, y mientras éste todavía está creciendo. Por esta razón, la diabetes gestacional no causa el tipo de defectos de nacimiento, que a veces se presentan en bebés cuyas madres tenían diabetes antes del embarazo.

Tras el nacimiento, Marysol Sosa continúa hospitalizada y los médicos evalúan su salud, pero hasta ahora se mantiene estable y con sus niveles de glucosa estables.

