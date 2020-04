Enrique Guzmán se suma a las críticas a su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán

Enrique Guzman y su nieta Frida Sofía se mantienen distanciados (Foto: Instagram@eguzmanoficial/@ifridag)

Enrique Guzmán reaccionó a la guerra de declaraciones entre su hija Alejandra Guzmán y su nieta Frida Sofía, que recientemente ha revivido luego de un periodo de aparente calma. El pionero del rock and roll en español declaró que las recientes publicaciones de la joven respecto a que a su mamá la drogan y embriagan sus allegados con el fin de robarle su dinero y a los vídeos en donde se muestra retadora y amenazando con “soltar más verdades”, son tonterías.

Quien fuera integrante de la banda Los Teen Tops en los años 60, dejó claro que es tal su molestia por la actitud de su nieta, que ya no le interesa saber más de ella ni sus conflictos, además de haberle retirado su apoyo. Tras reavivarse la batalla de declaraciones entre madre e hija en las redes sociales, el actor de la obra Jesucristo Superestrella fue entrevistado telefónicamente en el programa Ventaneando, donde confesó que Frida "necesita tener éxito a base de insultar su madre, que se meta con su papá”.

La verdad es que yo empecé sin que mi papá me ayudará en nada, Silvia (Pinal) empezó sin que su papá la ayudara en nada, pues que haga lo mismo, que demuestre su talento, pero sólo sabe abrir la boca para decir pendejadas y esas las escucha mucha gente, a lo mejor le están dando dinero para hacer eso, realmente me preocupa poco lo que le está pasando a la niña

Enrique Guzmán salió en defensa de la hija que procreó con Silvia Pinal (Foto: Alejandra Guzmán)

Sin apoyo del abuelo y criticando a su madre

Enrique Guzmán también dejó ver que ya no le mostrará su apoyo a Frida Sofía, a quien se le vio cercano al principio de esta discordia, debido a que la joven publicó las conversaciones privadas que habían tenido entre abuelo y nieta, cosa que al intérprete molestó.

"Frida va a cumplir 30 años, tiene bastantes pelos en sus partes para que se rasque como ella pueda”, declaró en un tono decepcionado. Como pocas veces se le ha visto, pues anteriormente había reiterado su cariño por la hija de la rockera, Enrique se notó determinante en torno a la actitud de su nieta. “Si quiere enseñar los calzones, pues que los muestre pero no conmigo”.

La molestia del cantante de Ahí viene la plaga surge porque en el pasado, a través de Instagram la joven mostró una serie de mensajes entre ella y su abuelo en el que se podía leer uno que decía: “lo único que conseguirás es quedarte sola”, como respuesta a la tibia reacción por parte de la hija de la Guzmán ante el nacimiento de Apollo, hijo de Luis Enrique y hermano de Alejandra Guzmán, quien es la madrina del pequeño.

El origen de esta tensión familiar se dio en 2019 cuando Frida Sofía acusó a la cantante de Ten cuidado con el corazón, de sostener un encuentro íntimo con su ex novio Christian Estrada, motivo por el que decidió abortar el hijo que tendría con él.

La dolida respuesta de Frida Sofía

Tras las declaraciones de Enrique Guzmán, Frida Sofía colgó una foto en su cuenta de Instagram, donde aparece de niña al lado del cantante: “Aquí el señor Guzman con “la pendeja” de su nieta ... #quelindafamilia #hablolaverdad #nomecallomás”

Enrique Guzmán y Frida Sofía a principios de la década de los 90 (Foto: Frida Sofía)

Respeto al comunicado que emitió ayer Alejandra Guzmán deslindándose de las acusaciones de su hija en su contra, y donde se ve involucrado su manager Guillermo, la joven también contestó muy a su estilo: “Wow Guillo, eres buenísimo para escribir comunicados, tipo como el que le escribiste a tu cuate pendEstrada. Éste te lo cree la gente aferrada a no ver la realidad. Tú estás cagado de miedo porque sabes lo que sé y sabes los delitos que has cometido. Y pensaste que me iba a quedar de brazos cruzados. Poco hombre. Porquería.”

El comunicado de Alejandra Guzmán

Frida Sofía en su infancia, a principio de los 90 (Foto: Frida Sofía)

En otra publicación, la joven que se lanzó como cantante a finales del año pasado con el tema Ándale se mantuvo en lo dicho, pues insinuó que durante su infancia vivió en un entorno no apropiado para ella e incluso ironizó respecto a la posibilidad de haber estado en algún momento involuntario bajo los efectos de la marihuana: “¿Y aquí qué ven? Ya que les fascina opinar... Pacheca y no por gusto”.

