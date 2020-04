Para concluir su mensaje, “Poncho Pichardo” compartió que los mensajes recibidos incluso lo hicieron llorar. “Quiero decirles a cada uno de ustedes que cada mensaje fue leído con cuidado, algunos me hicieron llorar y todos los atesoro. Sin duda, me he sentido acompañado. A nombre de mi familia y mío les agradezco desde lo más profundo”.