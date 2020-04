El Festival Internacional de Cine de Tribeca había sido inaugurado con 1.300 voluntarios, apenas 120 días después que Robert De Niro lo había anunciado con Jane Rosenthal, en el año 2002 como la mejor respuesta por el ataque Terrorista de las Torres Gemelas. Para cuando terminó la temporada, 150.00 personas habían estado en estrenos tan importantes como el Episodio II de Star Wars, Spider-Man 3 y hasta la primera versión de The Avengers. Al año siguiente, el número de espectadores se había duplicado, con tanto éxito que que De Niro incluso compró la sala de cine de 54 Varick Street que bautizaron como el Cine Tribeca. Para el 2006, el festival se expandió más allá del vecindario, por toda la isla de Manhattan, en Nueva York, para proyectar 169 largometrajes y 99 cortometrajes seleccionados entre más de 4.000 postulantes. Este año fue diferente. Muy diferente. Las credenciales oficiales (incluyendo la nuestra) habían sido confirmadas a principio del mes de marzo. Pero con el avance de la pandemia que afectó a Nueva York con la mayoría de los casos de COVID-19, llegó la mala noticia el 12 de Marzo. “Hemos tomado la difícil decisión de postponer el 19 Festival de Cine de Tribeca, en base al anuncio del gobernador Andrew Cuomo, por la prohibición de eventos con más de 500 personas, por el nuevo coronavirus” anunciaba el comunicado oficial firmado por la co-fundadora Jane Rosenthal, asegurando “Estamos comprometidos en conservar la salud y la seguridad del público, mientras apoyamos también a nuestros amigos cineastas que buscan en Tribeca una plataforma para presentar en público su trabajo. Volveremos pronto con nuestros planes”. Y los planes no tardaron en llegar. Así como habían inaugurado tan rápido el lanzamiento del primer festival, el 3 de abril llegó la gran noticia de lanzar el mismo festival, el mismo 15 de abril, por los siguientes diez días, por internet, desde tribecafilm.com. Estrenando diferentes producciones internacionales, incluyeron además el tercer año del novedoso Cinema 360 con 15 diferentes estrenos para ver en realidad virtual, como si realmente estuviéramos sentados en una sala de cine. Y en un lugar como la web, donde la gente suele pasar menos tiempo, agregaron la sección “Un Cortometraje Al Día Le da a la Ansiedad una Salida” A Short Film A Day Keep Anxiety Away). Por supuesto, no sería un buen festival de cine sin un jurado para la entrega de premios. Y en el ámbito internacional, por ejemplo, el jurado está formado por figuras internacionales como el mexicano Demian Bichir, el director inglés Danny Boyle y el norteamericano William Hurt. Ahí sí: Robert De Niro no puede influenciar la decisión final.