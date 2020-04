“Tú decides tus emociones. (Escucha esto en tu corazón) Nadie te hace sentir nada ...nadie te hace enojar ....Nadie afecta tus emociones sin tu permiso ....Solo TÚ te haces sentir algo (por eso cuando me preguntan qué hago con las críticas ... pienso eso . NADIE ME HACE SENTIR NADA Yo decido qué siento y qué NO ) ASÍ QUE SÍ ... SONRÍE ‼️”.