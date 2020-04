“Cumplir 30 años se sintió extraño. Simplemente no parece que esté allí todavía y no sé qué depara el futuro. Voy a seguir la corriente, seguir interpretando personajes interesantes y ver qué pasa. Me gustaría establecerme y tener hijos pronto. Si tuviera un hijo, ¿lo llamaría Ron? Es un buen nombre, pero probablemente no. Y Grint es un nombre difícil para emparejar un nombre de una sílaba”, adelantó.