“En la iglesia había una nenita que corría, jugaba, se caía y se reía. Yo no la conocía pero en un momento se acercó y me abrazó por atrás. Se iba pero siempre volvía a mí. Me llamó la atención porque yo no le había hecho ninguna demostración de nada”, cuenta Victoria. De repente, una joven que estaba unos asientos más atrás y tiene un retraso madurativo, partió el silencio de la misa y le explicó por qué esa nena se sentía imantada por ella.