“Nos unieron unas hamburguesas: yo estaba sentada en una mesa con Denzel Washington en la ceremonia y él se acercó y cogió una. Al principio le dije: ‘Quieto ahí’, pero entonces me di cuenta que era muy lindo y pensé: ‘Bueno, puede quedársela’. Más tarde me lo volví a encontrar en una fiesta y le pregunté qué tal le habían sentado los aros de cebolla. Él me respondió rápidamente: ‘Me gustas mucho’ y el resto ya es historia”.