“Ella lo llevó a su habitación, a su cama, e insistió en amamantarlo. Seguía diciéndome que tenía la intención de hacerlo durante años, y que los estudios antropológicos han mostrado resultados positivos de las tribus donde la lactancia materna dura mucho más que en el Upper West Side. Años más tarde, dos mujeres muy profesionales y perspicaces que trabajaban en la casa de Mia, Sandy Boluch y Judy Hollister, la primera como niñera y la segunda como ama de llaves, describieron numerosos incidentes. Sandy informa haber visto a Mia dormir a veces desnuda con Satchel hasta que tuvo once años. No sé qué dirían los antropólogos sobre eso, pero puedo imaginar lo que dirían los muchachos en la sala de billar”, relata Allen, según recoge Page Six, que tuvo acceso a la biografía.