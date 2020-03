Cuando celebró sus 31 años, en mayo pasado, la cantante británica compartió un poderoso y honesto mensaje con todos sus seguidores, en el que hizo referencia al año más difícil de su vida y de cómo planeaba salir adelante."Los 30 me trataron muy duro y me han puesto a prueba, pero lo he superado", decía al inicio de sus palabras, las cuales acompañó de algunas fotografías de su costosa fiesta de cumpleaños en la icónica mansión de “El Padrino” en Beverly Hills.