“Fue uno de los viajes más difíciles de mi vida. Yo no estaba emocionalmente en un buen lugar, para mí fue muy confrontante. Ya tenía casi un año Kai, pero también ahí me pegó muy duro este rollo de la maternidad, pero también estábamos un poquito medio en crisis de pareja. A mí me pegó en un momento que dije ‘no me pudo haber llegado en el peor momento todo este viaje’. Yo estaba desequilibrada, yo no estaba bien y creo que todo mundo se dio cuenta”, reveló en una entrevista para Despierta América.