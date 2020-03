La actriz que dio vida a Elena en La casa de las flores confesó: “Creo que hace tres años no me había vuelto a sentir tan cómoda con mi cuerpo. Había hecho muy poco ejercicio en los últimos 3 años, pues me enfoqué más en mi proceso de maternidad y los ajustes hormonales tan extremos que viví (que muchos le llaman depresión postparto, pero etiquetarlo así no sirve de mucho ya que es algo tan natural que a la mayoría nos sucede simplemente a algunas más intensamente que a otras y urge que se normalice)".