“Definitivamente el Papa no podrá, lo veo enfermo, saliendo del Vaticano. Tendremos Papa nuevo, 2020 se escoge un Papa diferente, saldrá de Italia o de Asia o de México el nuevo Papa. Definitivamente los cambios en el Vaticano y en la religión sacudirán completamente al mundo entero, pero el demonio seguirá. Pero la luz divina, las señales en el cielo, las señales en la tierra, de ángeles, arcángeles, de la virgen María se hará presente en todas partes, en todos los lugares para que no tengamos miedo, para que sigamos adelante y no perdamos esa fe.”, externó la cubana en un video colgado en su canal de Youtube.