Luego de algunas semanas de rumores, finalmente la ex estrella de los Yankees confirmó indirectamente una cita doble que tuvo con los duques de Sussex y su prometida, la diva latina Jennifer Lopez. Fue durante una aparición como invitado en The Tonight Show con Jimmy Fallon este lunes cuando se le pidió a la estrella deportiva que diera detalles sobre si él y “Jenny from the block” tuvieron una cita doble para cenar con los “royals”.