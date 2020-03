“(El público que) me sigue es desde los 6 años a los 35, o sea hay mucho adolescente y mucho jovencito que me sigue, que eso se agradece porque no he hecho proyectos para ellos y lo hicieron por aquel proyecto que hice hace 10 años (Atrévete a soñar)”, confesó hace unos días a la periodista Mara Patricia Castañeda.