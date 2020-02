Su gran éxito la hizo sentir cohibida. Ella dijo en una entrevista: “Me siento bastante avergonzada, tímida por todo esto y bastante asustada. Realmente mi logro fue hacer el disco y no voy a mentirte y decirte que no quería que todos lo compraran. Quería que el disco hiciera todo lo que tenía que hacer, pero realmente no quería estar asociado con él porque no estaba orgullosa de mí misma. Nunca he estado orgulloso de mí mismo. Hay mucho más por hacer”.