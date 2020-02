“Solo pueden imaginar la cantidad de veces que pensé en escribir esto, la forma en que lo escribiría y cómo me sentiría después. Bueno, no estoy completamente segura de por qué ahora es el momento adecuado, y qué es lo que me emociona y libera hablar, no puedo explicarlo. Muchos de ustedes se preguntan qué me pasó, dónde desaparecí y por qué. Un periodista me contactó, encontró la manera de comunicarse conmigo y le conté todo el verano pasado. Fue amable y se sintió tan increíble finalmente hablar”, comenzó a explicar la cantante.