“La razón por la que hablo hoy es porque mi familia no puede soportarlo más. He perdido mi trabajo, Mi casa. La posibilidad de hablar. Y la verdad se ha ido escapando de mis manos y se ha utilizado como entretenimiento. No puedo pasar cada día escondida, mientras me dicen que no diga nada ni hable con nadie. Lamento mucho todo lo que ha pasado mi familia y todo lo que han tenido que soportar mis amigos por lo que yo he ocasionado”, añadió.