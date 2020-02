"Perdonó con tanta facilidad, y amó con tanta fuerza que nunca jamás dejaré de amarla. Hoy parece que no es real, y ojalá no lo fuera. Esta chica era pura fuerza y siempre decía lo correcto, siempre me hacía sentir a salvo y protegida a pesar de la mie**a por la que estaba pasando. Este es el peor dolor que he sentido y siempre lo sentiré. Es una enorme, dolorosa y desgarradora pérdida para todos sus amigos y su increíble familia. Espero que encontremos la paz juntos, igual que ella la encontró ya. Ella nos unió a todos. Te amo por siempre y para siempre mi pequeña. Besé tu cabeza ayer y fue la última vez y el sentimiento más valioso. Te amaré por siempre y para siempre jamás”, concluyó Mollie.