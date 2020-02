Hace poco, en entrevista con Willie Geist, habló sobre su relación con la cantante y su futuro juntos. “Es importante para mí que estemos alineados: he estado casado y divorciado y no quiero volver a hacerlo”, dijo Bloom a Geist. "Ambos estamos plenamente conscientes de eso. Ella es notable, así que siempre estoy muy impresionado con eso y me alienta ".